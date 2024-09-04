4 Сентября 2024
RU

Джоджу Самедов: "Было бы неблагодарно не считать серебро успехом" - ВИДЕО

Париж-2024
Новости
4 Сентября 2024 11:37
44
Джоджу Самедов: "Было бы неблагодарно не считать серебро успехом" - ВИДЕО

«Как и у каждого спортсмена, моей главной целью была золотая медаль, но я смог завоевать только серебряную. Буду работать над своими ошибками и постараюсь выиграть предстоящие турниры».

Об этом İdman.biz заявил борец сборной Азербайджана U-20 Джоджу Самедов.

В финальном поединке чемпионата мира по борьбе U-20, проходившего в Испании, Джоджу уступил Асану Жанишову из Кыргызстана и завоевал серебряную медаль. Он также объяснил причину, по которой не смог получить золотую медаль:

«Каждую страну на чемпионате мира представляли борцы - первые номера. В 1/8 финала я одержал победу над победителем чемпионата Европы из Сербии, а в четвертьфинале - над армянским борцом. Хотя в полуфинале я столкнулся с несправедливостью, мне удалось преодолеть этот барьер. Мои встречи до финала прошли так, как мы с тренером планировали. Я хотел бороться таким же образом в финале. Просто соперник был лучше меня в выносливости. Моей целью было золото, но было бы неблагодарно не считать серебро успехом».

Надо отметить, что серебро, завоеванное Джоджу Самедовым, - единственная медаль азербайджанских борцов на чемпионате мира по борьбе U-20.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Париж-2024: Роман Салей В ФИНАЛЕ
11:54
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей В ФИНАЛЕ

Он добился успешного результата на соревнованиях по плаванию на 100 метров вольным стилем

Наперегонки с ветром. Ламия Велиева вернулась в Париж и вновь победила
10:00
Париж-2024

Наперегонки с ветром. Ламия Велиева вернулась в Париж и вновь победила

Копилка сборной Азербайджана на Паралимпиаде стабильно пополняется медалями
"Для нас все встречи были как финалы" - ВИДЕО
07:02
Париж-2024

"Для нас все встречи были как финалы" - ВИДЕО

"У нас была хорошая мотивация, поэтому мы смогли вернуться на родину с таким результатом"
"Сделаю все возможное, чтобы через 4 года вернуться на Родину с золотой медалью" - ВИДЕО
06:49
Париж-2024

"Сделаю все возможное, чтобы через 4 года вернуться на Родину с золотой медалью" - ВИДЕО

"Моей главной целью сейчас было чемпионство"
Имамеддин Халилов: "Свою победу посвящаю семьям шехидов" - ВИДЕО
06:38
Париж-2024

Имамеддин Халилов: "Свою победу посвящаю семьям шехидов" - ВИДЕО

"Я счастлив, что стал первым паралимпийским чемпионом по паратхэквондо в Азербайджане"
Азербайджанские паралимпийцы вернулись на родину - ФОТО - ВИДЕО
06:15
Париж-2024

Азербайджанские паралимпийцы вернулись на родину - ФОТО - ВИДЕО

Паратхэквондисты сборной Азербайджана, успешно выступившие на летних Паралимпийских играх Париж-2024, вернулись на родину

Самое читаемое

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО
2 Сентября 13:12
Париж-2024

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

4 гола в матче "Зире" - "Карабах" - ВИДЕО
1 Сентября 22:36
Азербайджанский футбол

4 гола в матче "Зире" - "Карабах" - ВИДЕО

Сегодня завершился пятый тур Премьер-лиги Азербайджана
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20