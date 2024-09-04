Джоджу Самедов: "Было бы неблагодарно не считать серебро успехом" - ВИДЕО

«Как и у каждого спортсмена, моей главной целью была золотая медаль, но я смог завоевать только серебряную. Буду работать над своими ошибками и постараюсь выиграть предстоящие турниры».

Об этом İdman.biz заявил борец сборной Азербайджана U-20 Джоджу Самедов.

В финальном поединке чемпионата мира по борьбе U-20, проходившего в Испании, Джоджу уступил Асану Жанишову из Кыргызстана и завоевал серебряную медаль. Он также объяснил причину, по которой не смог получить золотую медаль:

«Каждую страну на чемпионате мира представляли борцы - первые номера. В 1/8 финала я одержал победу над победителем чемпионата Европы из Сербии, а в четвертьфинале - над армянским борцом. Хотя в полуфинале я столкнулся с несправедливостью, мне удалось преодолеть этот барьер. Мои встречи до финала прошли так, как мы с тренером планировали. Я хотел бороться таким же образом в финале. Просто соперник был лучше меня в выносливости. Моей целью было золото, но было бы неблагодарно не считать серебро успехом».

Надо отметить, что серебро, завоеванное Джоджу Самедовым, - единственная медаль азербайджанских борцов на чемпионате мира по борьбе U-20.

Эмин Ага

İdman.biz