Наперегонки с ветром. Ламия Велиева вернулась в Париж и вновь победила

Копилка сборной Азербайджана на Паралимпиаде стабильно пополняется медалями. Третье золото команде принесла Ламия Велиева, выигравшая стометровку с мировым рекордом. Она преодолела дистанцию за 11:76, став двукратной победительницей Летних Игр.

Как сообщает İdman.biz, уже в предварительном забеге легкоатлетка достаточно уверенно пробежала дистанцию, на девять сотых опередив бразильянку Раян Соарес. Для Ламии этот результат стал лучшим в сезоне, а в финале она не просто его улучшила, но и завершила забег с мировым достижением. Наша спортсменка на две сотые оказалась быстрее соперницы из Бразилии, что и предопределило исход в ее пользу.

Для Велиевой Париж становится счастливым городом. Ведь именно здесь проходил лицензионный чемпионат мира, где она выиграла вначале стометровку, а затем первенствовала и в забеге на 400 метров. К Играм она подходила в ранге одного из главных фаворитов: после паралимпийского дебюта в Токио, который принес золото и серебро, она еще больше прибавила, неизменно улучшала свои показатели и в столице Франции вновь показала себя во всей красе.

При этом, Ламия еще может развить свой успех, ведь Игры для нее продолжаются. Ее также ожидает выступление на четырехсотметровке, где у нее есть прекрасные шансы повторить достижение Токио. А в целом, легкоатлетка на протяжении двух чемпионатов мира остается непобедимой на двух дистанциях и, безусловно, будет стремиться к своему второму золоту в Париже.

Таким образом, сборная Азербайджана имеет уже две медали в легкой атлетике на текущих Играх. Ранее отличился Саид Наджафзаде, который в тройном прыжке улетел на 7.27, на 11 см опередив ближайшего конкурента в лице узбека Домиора Салиева.

Две награды принесло таэквондо. Имамеддин Халилов (70 кг) в блестящем стиле одержал победу, а бронза на счету Сабира Зейналова (58 кг).

Также на пьедестал почета поднялся пловец Роман Салей. Двукратный победитель Паралимпиады в Париже начал с серебра на 100 метров вольным стилем. У него еще будет шанс побороться за медали в других дисциплинах.

В общем зачете Азербайджан идет на 22-е месте (3-1-1), сохраняя хороший темп.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz