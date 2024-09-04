«Наше достижение на Паралимпийских играх в Париже-2024 написало новую историю азербайджанского паратхэквондо».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по паратхэквондо Фарид Тагизаде.

Опытный наставник отметил, что сборная Азербайджана добилась этого результата, соревнуясь среди 52 стран:

«Перед каждым поединком мы готовились. Мы были очень хорошо подготовлены и физически, и технически, и тактически. Для нас все встречи были как финалы. У нас была хорошая мотивация, поэтому мы смогли вернуться на родину с таким результатом».

Отметим, что сборная Азербайджана по паратхэквондо завершила Паралимпийские игры с 1 золотой и 1 бронзовой медалью.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz