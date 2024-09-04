«Я очень горд тем, что принял участие в этом соревновании».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил Сабир Зейналов (58 кг), тхэквондист сборной Азербайджана, участвовавшей в Паралимпийских играх Париж-2024.

Бронзовый призер рассказал, что его новая цель - завоевать золотую медаль на Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году:

«Сделаю все возможное, чтобы через 4 года вернуться на Родину с золотой медалью. Моей главной целью сейчас было чемпионство. Но я не смог этого добится из-за некоторых своих ошибок. Да, я разочарован. Но учиться на ошибках необходимо. Все это тоже опыт».

Отметим, что сборная Азербайджана по паратхэквондо завершила Паралимпийские игры с 1 золотой и 1 бронзовой медалью.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz