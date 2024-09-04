Имамеддин Халилов: "Свою победу посвящаю семьям шехидов"

«Я счастлив, что стал первым паралимпийским чемпионом по паратхэквондо в Азербайджане».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил победитель Паралимпийских игр Париж-2024 Имамаддин Халилов (70 кг).

Обладатель золотой медали отметил, что для него большая честь завоевать первую золотую медаль сборной Азербайджана на этих соревнованиях:

«Я посвящаю эту победу всем семьям шехидов Азербайджана. Сперва я поделился радостью победы со своей семьей. Перед финалом я прочитал написанные обо мне комментарии, что дало мне дополнительную мотивацию. Я горжусь тем, что оправдал доверие своего народа».

Халилов заявил, что перед финальным поединком был очень уверен в себе:

«Я знал, что стану чемпионом. На мой взгляд, эта золотая медаль стала после меня особой мотивацией для наших спортсменов. Мой совет другим нашим паратхэквондистам - продолжать тренировки до конца. Я верю, что если они проявят настойчивость, то смогут оказаться на моем месте на следующих соревнованиях».

Отметим, что в столице Франции наша национальная сборная по паратхэвондо была второй по числу медалей.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz