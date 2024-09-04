4 Сентября 2024
RU

Имамеддин Халилов: "Свою победу посвящаю семьям шехидов"

Париж-2024
Новости
4 Сентября 2024 06:38
13
Имамеддин Халилов: "Свою победу посвящаю семьям шехидов"

«Я счастлив, что стал первым паралимпийским чемпионом по паратхэквондо в Азербайджане».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил победитель Паралимпийских игр Париж-2024 Имамаддин Халилов (70 кг).

Обладатель золотой медали отметил, что для него большая честь завоевать первую золотую медаль сборной Азербайджана на этих соревнованиях:

«Я посвящаю эту победу всем семьям шехидов Азербайджана. Сперва я поделился радостью победы со своей семьей. Перед финалом я прочитал написанные обо мне комментарии, что дало мне дополнительную мотивацию. Я горжусь тем, что оправдал доверие своего народа».

Халилов заявил, что перед финальным поединком был очень уверен в себе:

«Я знал, что стану чемпионом. На мой взгляд, эта золотая медаль стала после меня особой мотивацией для наших спортсменов. Мой совет другим нашим паратхэквондистам - продолжать тренировки до конца. Я верю, что если они проявят настойчивость, то смогут оказаться на моем месте на следующих соревнованиях».

Отметим, что в столице Франции наша национальная сборная по паратхэвондо была второй по числу медалей.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Для нас все встречи были как финалы"
07:02
Париж-2024

"Для нас все встречи были как финалы"

"У нас была хорошая мотивация, поэтому мы смогли вернуться на родину с таким результатом"
"Сделаю все возможное, чтобы через 4 года вернуться на Родину с золотой медалью"
06:49
Париж-2024

"Сделаю все возможное, чтобы через 4 года вернуться на Родину с золотой медалью"

"Моей главной целью сейчас было чемпионство"
Азербайджанские паралимпийцы вернулись на родину - ФОТО
06:15
Париж-2024

Азербайджанские паралимпийцы вернулись на родину - ФОТО

Паратхэквондисты сборной Азербайджана, успешно выступившие на летних Паралимпийских играх Париж-2024, вернулись на родину
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву, завоевавшую золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО
00:34
Париж-2024

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву, завоевавшую золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

"Спасибо всем победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам!"
Париж-2024: Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Саид Наджафзаде: "Я был очень взволнован"
2 Сентября 20:27
Париж-2024

Саид Наджафзаде: "Я был очень взволнован"

"Я видел поддержку соотечественников"

Самое читаемое

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО
2 Сентября 13:12
Париж-2024

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Париж-2024: Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

4 гола в матче "Зире" - "Карабах" - ВИДЕО
1 Сентября 22:36
Азербайджанский футбол

4 гола в матче "Зире" - "Карабах" - ВИДЕО

Сегодня завершился пятый тур Премьер-лиги Азербайджана
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20