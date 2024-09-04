Азербайджанские паралимпийцы вернулись на родину - ФОТО

Паратхэквондисты сборной Азербайджана, успешно выступившие на летних Паралимпийских играх Париж-2024, вернулись на родину.

Как сообщает İdman.biz, спортсменов, в том числе двух призеров Паралимпийских игр, в Международном аэропорту Гейдар Алиев приветствовала спортивная общественность, члены семей и родственники, руководство Министерства молодежи и спорта, Национального паралимпийского комитета Азербайджана. а также другие члены делегации.

Наша сборная завоевала в столице Франции 1 золотую и 1 бронзовую медаль. Таким образом, Азербайджан занял второе место в итоговом рейтинге по количеству медалей.

В Париже-2024 Имамеддин Халилов (К44, 70 кг) завоевал золото, Сабир Зейналов (К44, 58 кг) - бронзовую медаль, Абульфаз Абузарлы (К44, 80 кг) вышел в 1/4 финала.

Отметим, что всего на соревнованиях по паратхэквондо были представлены 52 страны.

Банучичек Гусейнли

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