Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву, завоевавшую золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанской параатлонисткой Ламией Велиевой золотой медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

"Ура! Наша очередная победа! Четырехкратная чемпионка мира Ламия Велиева завоевала золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! От всей души поздравляю нашу спортсменку! Спасибо всем победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам!"

İdman.biz