Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде, завоевавшего золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским паралимпийцем Саидом Наджафзаде золотой медали на летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

"Поздравляю параатлета Саида Наджафзаде c завоеванием золотой медали на летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Продемонстрировав профессионализм и решительность, наш спортсмен оправдал надежды азербайджанских болельщиков! Искренне поздравляю чемпиона, желаю ему новых достижений!"

İdman.biz