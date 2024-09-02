2 Сентября 2024
RU

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде, завоевавшего золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Париж-2024
Новости
2 Сентября 2024 14:47
31
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде, завоевавшего золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским паралимпийцем Саидом Наджафзаде золотой медали на летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

"Поздравляю параатлета Саида Наджафзаде c завоеванием золотой медали на летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Продемонстрировав профессионализм и решительность, наш спортсмен оправдал надежды азербайджанских болельщиков! Искренне поздравляю чемпиона, желаю ему новых достижений!"

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский парапловец не смог выйти в финал
13:21
Париж-2024

Азербайджанский парапловец не смог выйти в финал

Продолжаются летние Паралимпийские игры Париж-2024
Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО
13:12
Париж-2024

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Сборная Азербайджана по паратхэквондо заняла второе место на Паралимпийских играх
01:14
Париж-2024

Сборная Азербайджана по паратхэквондо заняла второе место на Паралимпийских играх

В итоговой таблице сборная Азербайджана уступает только команде Турции
Раман Салей: "Сделаю все, что смогу"
1 Сентября 15:40
Париж-2024

Раман Салей: "Сделаю все, что смогу"

"Постараюсь достойно представить Азербайджан"
Париж-2024: Соревнования по триатлону на Паралимпийских играх перенесены
1 Сентября 15:26
Париж-2024

Париж-2024: Соревнования по триатлону на Паралимпийских играх перенесены

Причина - низкое качество воды в реке Сена
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего серебряную медаль на Паралимпийских играх - ФОТО
31 Августа 21:53
Париж-2024

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего серебряную медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

"Искренне поздравляю нашего спортсмена, желаю ему сил, энергии и новых побед!"

Самое читаемое

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО
31 Августа 00:43
Париж-2024

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО
31 Августа 07:29
Дзюдо

Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"
30 Августа 17:21
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"

"Все наши соперники - серьезные команды"
2 гола в 2 матчах - ВИДЕО
30 Августа 21:52
Азербайджанский футбол

2 гола в 2 матчах - ВИДЕО

Сегодня стартовал пятый тур Премьер-лиги Азербайджана