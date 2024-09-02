Сборная Азербайджана по паратхэквондо заняла второе место на Паралимпийских играх

Мужская сборная Азербайджана по паратхэквондо заняла второе место на летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает в воскресенье İdman.biz, сборная в составе трех паратхэквондистов завоевала две медали.

Имамеддин Халилов (К44, 70 кг) завоевал золотую медаль, Сабир Зейналов (К44, 58 кг) – бронзовую, а Абульфаз Абузарли (К44, 80 кг) выбыл из борьбы на этапе 1/4 финала.

В итоговой таблице сборная Азербайджана уступает только команде Турции. Третье место заняла сборная Великобритании.

Всего на соревнованиях по паратхэквондо были представлены 52 страны.

İdman.biz