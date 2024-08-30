30 Августа 2024
RU

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Сабира Зейналова, завоевавшего бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх - ФОТО

Париж-2024
Новости
30 Августа 2024 06:50
27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Сабира Зейналова, завоевавшего бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией об азербайджанском паратхэквондисте Сабире Зейналове, представлявшем нашу страну на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как передает İdman.biz, в публикации говорится:

"Паратхэквондист Сабир Зейналов завоевал для Азербайджана первую медаль на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Искренне поздравляю бронзового призера, желаю всем членам нашей национальной сборной сил, энергии, новых достижений и побед!"

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Париж-2024: Зейналов завоевал бронзовую медаль - ФОТО
29 Августа 21:58
Париж-2024

Париж-2024: Зейналов завоевал бронзовую медаль - ФОТО

Соревнования по паратхэквондо стартовали сегодня на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже
Париж-2024: определился соперник Джахана Мусаева
29 Августа 17:54
Париж-2024

Париж-2024: определился соперник Джахана Мусаева

Сегодня стартовали соревнования по параcтрельбе из лука
Париж-2024: Сулейманова стала 5-й в группе
29 Августа 12:24
Париж-2024

Париж-2024: Сулейманова стала 5-й в группе

Сегодня проходят соревнования по параплаванию
Париж-2024: состоялась церемония открытия Паралимпийских игр - ФОТО
28 Августа 23:41
Париж-2024

Париж-2024: состоялась церемония открытия Паралимпийских игр - ФОТО

Впервые в истории Паралимпийских игр мероприятие проходит за пределами стадиона
"Гранд Палас" готов к паралимпийскому турниру по тхэквондо - ФОТО
28 Августа 17:29
Париж-2024

"Гранд Палас" готов к паралимпийскому турниру по тхэквондо - ФОТО

Оргкомитет Паралимпиады-2024 в Париже представил арену "Гранд Палас", где 29-31 августа пройдут соревнования по тхэквондо
Париж-2024: встреча с азербайджанскими паралимпийцами
28 Августа 16:32
Париж-2024

Париж-2024: встреча с азербайджанскими паралимпийцами

На встрече было подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию спорта в нашей стране, в том числе Паралимпийским играм

Самое читаемое

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО
28 Августа 22:36
Азербайджанский футбол

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана сыграл очередной матч в еврокубках
Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025
29 Августа 21:16
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Команды проведут на основном этапе по восемь игр
"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"
27 Августа 16:45
Азербайджанский футбол

"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

"Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре"
Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА
27 Августа 13:12
Азербайджанский футбол

Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА

7 из 15 голов "Динамо" забил Сандро Куленович