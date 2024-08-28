28 Августа 2024
RU

Париж-2024: Наши паралимпийцы ждут старта

Париж-2024
Новости
28 Августа 2024 11:15
25
Париж-2024: Наши паралимпийцы ждут старта

Cегодня стартуют летние Паралимпийские игры Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, церемония открытия Игр в столице Франции начнется в 22:00 по бакинскому времени.

В Паралимпийских играх, которые продлятся до 8 сентября, примут участие представители 169 стран. Будет разыграно 549 комплектов медалей в 22 видах спорта.

Сборная Азербайджана в восьмой раз в своей истории примет участие в летних Паралимпийских играх. На сегодняшней церемонии открытия знаменосцами нашей сборной станут паратхэквондист Имамаддин Халилов и параатлет Ламия Велиева.

Хотя сборная Азербайджана завоевала право быть представленной в Париже-2024 в составе 19 спортсменов, во Францию она отправилась в составе 18 человек. Причиной тому стало выбывание из состава Роялы Фаталиевой (52 кг) из-за травмы. Наши представители будут соревноваться в 7 категориях.

Параатлетика
Руфат Рафиев (метание ядра, F36)
Олохан Мусаев (метание ядра, F55)
Саид Наджафзаде (прыжки в длину, Т12)
Орхан Асланов (прыжки в длину)
Ламия Велиева (бег на дистанцию 100 и 400 метров)

Паратхэквондо
Сабир Зейналов (58 кг, К44)
Имамеддин Халилов (70 кг, К44)
Абульфаз Абузарлы (80 кг, К44)

Параплавание
Конуль Сулейманова (50 и 100 метров на спине, S2)
Раман Салей (50 м и 100 м вольным стилем, S12)
Вели Исрафилов (100 метров брассом, SB13)

Парадзюдо
Дурсадаф Керимова (+70 кг, J2)
Хатира Исмиева (+70 кг, J1)
Ильхам Закиев (+90 кг, J1)

Парастрельба
Кямран Зейналов
Айбениз Бабаева

Парастрельба из лука
Джахан Мусаев

Парапауэрлифтинг
Джейхун Махмудов (54 кг)

Отметим, что на прошедших три года назад в Токио-2020 азербайджанские паралимпийцы завоевали 19 медалей - 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые. Всего на предыдущих 7 соревнованиях наши представители завоевали 57 наград, в том числе 23 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чунг-Вон Чоу: "Верю, что все мы помните первый чемпионат по паратхэквондо в Баку"
10:54
Париж-2024

Чунг-Вон Чоу: "Верю, что все мы помните первый чемпионат по паратхэквондо в Баку"

"Теперь в Париже за медали в нашем виде будут биться представители 52-х государств - в общей сложности 121 участник"
Париж-2024: Азербайджан будет представлен 18 спортсменами на Паралимпийских играх
10:45
Париж-2024

Париж-2024: Азербайджан будет представлен 18 спортсменами на Паралимпийских играх

Паратхэквондистка Рояля Фаталиева не будет участвовать в соревнованиях во французской столице
"Коцоев сохранил самообладание перед лицом агрессивной атаки"
27 Августа 18:01
Париж-2024

"Коцоев сохранил самообладание перед лицом агрессивной атаки"

"По ходу соревнований становилось очевидным, что психическая устойчивость так же важна, как и физическая сила"
"Халилов будет фаворитом в борьбе за паралимпийское золото"
27 Августа 17:03
Париж-2024

"Халилов будет фаворитом в борьбе за паралимпийское золото"

"Действующий чемпион мира будет надеяться на свою сильную сосредоточенность и решимость в Париже"
Все что надо знать о Паралимпиаде в Париже
27 Августа 15:26
Париж-2024

Все что надо знать о Паралимпиаде в Париже

Завтра в Париже начинаются Паралимпийские игры, которые продлятся до 8 сентября
Впервые в истории азербайджанского телевидения
26 Августа 13:53
Париж-2024

Впервые в истории азербайджанского телевидения

Пока в нашей стране Паралимпийские игры таким образом не транслировались

Самое читаемое

Олимпийский призер дисквалифицирован
25 Августа 22:57
Другие

Олимпийский призер дисквалифицирован

Причиной этому является нарушение спортсменом антидопинговых требований
Новый главный тренер в сборной Азербайджана
26 Августа 16:25
Футбол

Новый главный тренер в сборной Азербайджана

Специалист возглавит команду на чемпионате мира U23
"Сабах" поднялся на второе место, "Зире" проиграл - ВИДЕО
25 Августа 22:28
Азербайджанский футбол

"Сабах" поднялся на второе место, "Зире" проиграл - ВИДЕО

Сегодня завершился четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана
Сергей Якирович: "Нападение "Карабаха" намного сильнее обороны"
26 Августа 18:02
Азербайджанский футбол

Сергей Якирович: "Нападение "Карабаха" намного сильнее обороны"

"Они пойдут на большой риск, а мы будем опасны в контратаках"