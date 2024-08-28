Париж-2024: Наши паралимпийцы ждут старта

Cегодня стартуют летние Паралимпийские игры Париж-2024.
Как сообщает İdman.biz, церемония открытия Игр в столице Франции начнется в 22:00 по бакинскому времени.
В Паралимпийских играх, которые продлятся до 8 сентября, примут участие представители 169 стран. Будет разыграно 549 комплектов медалей в 22 видах спорта.
Сборная Азербайджана в восьмой раз в своей истории примет участие в летних Паралимпийских играх. На сегодняшней церемонии открытия знаменосцами нашей сборной станут паратхэквондист Имамаддин Халилов и параатлет Ламия Велиева.
Хотя сборная Азербайджана завоевала право быть представленной в Париже-2024 в составе 19 спортсменов, во Францию она отправилась в составе 18 человек. Причиной тому стало выбывание из состава Роялы Фаталиевой (52 кг) из-за травмы. Наши представители будут соревноваться в 7 категориях.
Параатлетика
Руфат Рафиев (метание ядра, F36)
Олохан Мусаев (метание ядра, F55)
Саид Наджафзаде (прыжки в длину, Т12)
Орхан Асланов (прыжки в длину)
Ламия Велиева (бег на дистанцию 100 и 400 метров)
Паратхэквондо
Сабир Зейналов (58 кг, К44)
Имамеддин Халилов (70 кг, К44)
Абульфаз Абузарлы (80 кг, К44)
Параплавание
Конуль Сулейманова (50 и 100 метров на спине, S2)
Раман Салей (50 м и 100 м вольным стилем, S12)
Вели Исрафилов (100 метров брассом, SB13)
Парадзюдо
Дурсадаф Керимова (+70 кг, J2)
Хатира Исмиева (+70 кг, J1)
Ильхам Закиев (+90 кг, J1)
Парастрельба
Кямран Зейналов
Айбениз Бабаева
Парастрельба из лука
Джахан Мусаев
Парапауэрлифтинг
Джейхун Махмудов (54 кг)
Отметим, что на прошедших три года назад в Токио-2020 азербайджанские паралимпийцы завоевали 19 медалей - 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые. Всего на предыдущих 7 соревнованиях наши представители завоевали 57 наград, в том числе 23 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.
İdman.biz