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Чунг-Вон Чоу: "Верю, что все мы помните первый чемпионат по паратхэквондо в Баку"

Париж-2024
Новости
28 Августа 2024 10:54
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Чунг-Вон Чоу: "Верю, что все мы помните первый чемпионат по паратхэквондо в Баку"

«Я верю, что вы все помните первый чемпионат мира по паратхэквондо, который прошел в 2019 году в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Мирового тхэквондо Чунг-Вон Чоу в преддверии старта Паралимпиады в Париже.

Он отметил, что на мундиаль в Баку в тот год съехались команды из 15-ти стран.

«Сейчас мы проделали большую работу, чтобы увеличить их количество. Три года назад в Токио состоялся дебют паратхэквондо на Играх. Туда приехали спортсмены из 38-ми стран. Теперь в Париже за медали в нашем виде будут биться представители 52-х государств - в общей сложности 121 участник.

Отметим, что состязания по паратхэквондо состоятся 29-31 августа. Будут разыграны комплекты наград в десяти категориях.

Команда Азербайджана будет представлена на Играх Сабиром Зейналовым (58 кг), Имамеддином Халиловым (70 кг) и Абульфазом Абузарли (80 кг).

İdman.biz

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