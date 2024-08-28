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Париж-2024: Азербайджан будет представлен 18 спортсменами на Паралимпийских играх

Париж-2024
Новости
28 Августа 2024 10:45
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Париж-2024: Азербайджан будет представлен 18 спортсменами на Паралимпийских играх

В составе сборной Азербайджана, которая примет участие в летних Паралимпийских играх в Париже-2024, произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz, паратхэквондистка Рояля Фаталиева не будет участвовать в соревнованиях во французской столице.

Причиной тому стала травма нашей представительницы, выступающей в весе 52 кг. В связи с этим наша сборная примет участие в Паралимпийских играх в составе 18 представителей вместо 19.

Отметим, что соревнования, церемония открытия которого состоится сегодня, продлятся до 8 сентября.

İdman.biz

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