Париж-2024: Азербайджан будет представлен 18 спортсменами на Паралимпийских играх

В составе сборной Азербайджана, которая примет участие в летних Паралимпийских играх в Париже-2024, произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz, паратхэквондистка Рояля Фаталиева не будет участвовать в соревнованиях во французской столице.

Причиной тому стала травма нашей представительницы, выступающей в весе 52 кг. В связи с этим наша сборная примет участие в Паралимпийских играх в составе 18 представителей вместо 19.

Отметим, что соревнования, церемония открытия которого состоится сегодня, продлятся до 8 сентября.

İdman.biz