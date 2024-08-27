"Халилов будет фаворитом в борьбе за паралимпийское золото"

Азербайджанский тхэквондист Имамеддин Халилов (70 кг) является одним из главных фаворитов Паралимпиады в Париже.

Как сообщает İdman.biz, такого мнения придерживает Всемирное тхэквондо, отмечая расклад сил в данной категории.

«Халилов является самым последовательным спортсменом в категории, доминировавшим в серии Гран-При, континентальных и мировых чемпионатах. Лучший тхэквондист из Азербайджана будет фаворитом на получение золота на своих вторых Паралимпийских Играх. Действующий чемпион мира будет надеяться на свою сильную сосредоточенность и решимость в Париже», - подчеркивает портал.

Отметим, что соревнования по тхэквондо в Париже состоятся 29-31 августа.

İdman.biz