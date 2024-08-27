Все что надо знать о Паралимпиаде в Париже

Завтра в Париже начинаются Паралимпийские игры, которые продлятся до 8 сентября.

Как сообщает İdman.biz, 4400 участников выступят в 20 видах спорта. В течение 11 соревновательных дней они разыграют 549 комплектов наград. Как и на Олимпийских играх-2024, здесь будет соблюден гендерный паритет.

История

Паралимпийский огонь был зажжен 24 августа в английском Сток-Мандевилле – месте, где зародился паралимпийский спорт. Там, в больнице 29 июля 1948 года – в день церемонии открытия Олимпийских игр 1948 года в Лондоне – немецкий невролог сэр Людвиг Гуттман организовал первые спортивные соревнования для ветеранов Второй мировой войны с повреждениями спинного мозга, чтобы помочь им в реабилитации. Соревнования по стрельбе из лука на инвалидных колясках, в которых приняли участие 16 военнослужащих - пациентов больницы, доктор Гуттман назвал Сток-Мандевилльскими играми.

Объекты Олимпиады в силе

Многие объекты, которые поражали внимание зрителей во время Олимпийских игр, также станут местом проведения паралимпийских соревнований. В общей сложности 16 стадионов или арен, которые использовались во время Олимпийских игр, будут принимать соревнования во время Паралимпийских игр. Например, на эспланаде Дома инвалидов теперь будут проходить соревнования по паралимпийской стрельбе из лука, в Гран-Пале – по фехтованию на колясках, а в Версале - соревнования по параконному спорту.

Ряд площадок претерпели изменения. Арена «Марсово поле», где прошли олимпийские соревнования по дзюдо, примет лучших регбистов мира на колясках, а площадки для пляжного волейбола у Эйфелевой башни превратились в травяные поля для футбола для слепых.

Классификация параатлетов

Если на недавно завершившихся Олимпийских играх 2024 года в Париже было 329 соревнований, то на Паралимпийских играх будет разыграно в общей сложности 549 комплектов медалей, в том числе 164 - в паралимпийской легкой атлетике и 141 в параплавании - двух самых крупных видах паралимпийского спорта.

Чтобы обеспечить максимально равные условия для участников Игр, в каждом виде существуют классификации. В результате чего будут проводиться различные соревнования для инвалидов-колясочников, спортсменов с нарушениями зрения, различными нарушениями верхней или нижней части тела, включая тех, кто использует протезы, спортсменов с интеллектуальными нарушениями и других параатлетов.

В соревнованиях примут участие около 4 400 спортсменов. Они представляют 180 национальных паралимпийских комитетов, а также паралимпийскую команду беженцев. В Париже выступят и почти 100 нейтральных паралимпийских спортсменов.

Отметим, что зрячие гиды, которые выступят на Играх, являются полноправными паралимпийцами и тоже могут получить медали. Например, бразилец Габриэль Гарсия принимал участие в легкоатлетической эстафете 4х100 метров на Олимпийских играх и вернется в Париж в качестве зрячего гида для Джерузы дос Сантос. Мужчины могут быть зрячими гидами в женских соревнованиях и наоборот.

Программа

Несмотря на то, что количество видов спорта на Паралимпийских играх-2024 в Париже осталось таким же, как и на предыдущих в Токио в 2021 году, в программу было добавлено 10 медальных соревнований - чтобы дать больше возможностей принять участие в турнире спортсменкам и спортсменам с повышенными потребностями в поддержке.

Впервые в истории Паралимпийских игр соревнования в бочче будут проводиться с учетом гендерных особенностей, что увеличит общее количество медалей с 7 в Токио до 11 в Париже. Парадзюдо также будет представлено в новом формате: теперь будут проводиться отдельные соревнования для полностью слепых спортсменов, относящихся к категории B1.

Парабадминтон дебютировал на Паралимпийских играх в Токио, как и паратхэквондо, и будет представлен на Играх в Париже также дополнительным соревнованием – в женском одиночном разряде в классе SH6.

Большинство паралимпийских видов спорта имеют аналоги в олимпийской программе. Но два из них аналогов не имеют. Это бочча и голбол. Бочча, как и петанк, отличается точностью и ловкостью движений. В нее играют спортсмены на инвалидных колясках с любыми тяжелыми нарушениями, влияющими на двигательную функцию. Голбол - это командный вид спорта, предназначенный для слабовидящих и слепых людей. В голбол играют две команды по три игрока на площадке того же размера, что и для игры в волейбол. В обоих концах площадки находятся ворота.

На летних Паралимпийских играх есть только один вид спорта, в котором результат определяют судьи. Это параконный спорт, который представлен в виде дисциплины «паравыездка».

Отметим, что сборная Азербайджана будет представлена в Париже 19-ю паралимпийцами в семи видах спорта - дзюдо, лёгкой атлетике, пауэрлифтинге, плавании, стрельбе, стрельбе из лука и тхэквондо.

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