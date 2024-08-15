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Международная федерация дзюдо поздравила Азербайджан

Париж-2024
Новости
15 Августа 2024 16:41
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Международная федерация дзюдо поздравила Азербайджан

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала статистику общего зачета Олимпиады в Париже.

Как передает İdman.biz, оценивая главные моменты Летних Игр, организация рассказала о странах, отличившихся на них. «Празднуем вместе с лучшими странами и их замечательных спортсменами», - говорится в сопроводительном посте.

Отметим, что сборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место в командном зачете Олимпиады, выиграв две золотые медали. На высшую ступеньку пьедестала поднялись Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

İdman.biz

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