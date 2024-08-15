В честь нашей олимпийской сборной был организован гала-вечер - ФОТО

14 августа был организован торжественный вечер в честь нашей олимпийской сборной, успешно представившей нашу страну на XXXIII летних Олимпийских играх.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие члены азербайджанской спортивной делегации, участвовавшей в Париже-2024.

На мероприятии выступили вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, которые поздравили наших спортсменов с успешными выступлениями.

Затем министр Фарид Гаибов вручил государственные награды тренерам наших олимпийцев, награжденных Распоряжением Президента Азербайджанской Республики за высокие достижения на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже и заслуги в развитии азербайджанского спорта, и пожелал им успехов.

Мероприятие продолжилось художественной программой.

İdman.biz