Чем запомнился Париж? От золотой коллекции Хидаята до драйва группы

Олимпиада в Париже отошла в историю. Однако ее яркие моменты, связанные с выступлением азербайджанских спортсменов, надолго останутся в памяти. Вспоминаем, что запомнилось больше всего.

Полная коллекция Хидаята

На каждом соревновании важно открыть счет наградам. Успех окрыляет не только медалиста, но и придает дополнительной уверенности всей команде. В этом смысле тон задал Хидаят Гейдаров, который выступал в статусе первого номера рейтинга, чемпиона Европы и мира. Дзюдоист изначально считался одним из главных претендентов на победу и смог доказать это на деле, выиграв в напряженном финале хозяина татами Жоана-Бенджамина Габа. Триумф в Париже позволил ему собрать полную коллекцию титулов, установив уникальное достижение в мировом дзюдо.

Броски Зелима

Зелим Коцоев на пути к победе запомнился яркой борьбой. Его броски были настолько эффектны, что кадр броска на иппон в четвертьфинале против Петера Пальчика (Израиль) стал победителем фотоконкурса. Отдельная история - противостояние в полуфинале с двухметровым узбеком Музаффарбеком Туробоевым. По мнению главного тренера сборной Рихарда Траутмана, это была лучшая схватка Зелима в карьере.

Ну а в финале против Илии Суламанидзе наш дзюдоист до последнего искал шансы, чтобы выиграть и добился желаемого.

Золото Коцоева стало второй наградой для сборной в Париже, что позволило установить новую олимпийскую планку и в дзюдо - второе место в общем зачете после Японии.

Воля Гашима

Отечественное тхэквондо в Париже было представлено одним спортсменом, который изначально не являлся фаворитом. Но Гашим Магомедов показал насколько высокий уровень, что можно только гадать, как сложился бы финал против Парка, не получи наш атлет травму. На пути к решающей встрече он выиграл у олимпийского чемпиона Де Аквиллы, а в финале практически с одной здоровой ногой довел до конца бой против Парка.

Можно смело сказать, что Гашим стал одним из главных открытий Олимпиады, именно там его звезда ярко зажглась.

Покорило и то, как тхэквондист рассказывал о своем пути к медали. «Я просто кайфовал от атмосферы. Думал что это сон. Я в финале Олимпиады? Не может быть! Травма помешала мне выпустить своего зверя в решающей встрече», - подчеркнул Магомедов.

Серебряный ринг Альфонсо

В Париже выступили пять азербайджанских боксеров, но медаль удалось завоевать только Домингесу. Он добивался успеха в разных категориях: на предыдущих Играх взял бронзу в весе до 81 кг, стал чемпионом мира в весе до 86 кг, а в Париже он примерил серебро в категории до 92 кг. В решающем против Лазизбека Муллоджонова Альфонсо не смог реализовать свой план и тактические задумки, но финал, безусловно, хороший результат. По ходу турнира Домингес запомнился зрелищными боями, а победа над двукратным олимпийским чемпионом Де Ла Крузом стала визитной карточкой.

Борьба в бронзовых тонах

После завершения соревнований по дзюдо все в нетерпением ждали начала выхода на ковер борцов. Предполагалось, что они смогут собрать урожай медалей и у нас может быть как минимум несколько финалов. Но на деле все оказалось по другому. У «классиков» единственную награду принес Хасрат Джафаров (67 кг). Потенциал позволяет ему бороться за золото, однако в полуфинале он не смог удержать преимущество в противостоянии с Парвизом Насибовым. Однако бронзу талантливый спортсмен не упустил, принеся борцам первый пьедестал в Париже. Есть все основания полагать, что в Лос-Анджелесе Джафаров скажет свое слово.

Две медали завоевали «вольники» - Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг). Для обоих олимпийский пьедестал - важная веха в карьере. К тому же, на Летних Играх ранее мы не выигрывали наград в тяжелом весе.

С другой стороны, Магомедов мог бороться и в финале, но как он признался, грузин Гиви Мачарашвили его просто перехитрил в полуфинале. «Я недоволен бронзой, рассчитывал выйти в финал», - признался Магомедхан.

Выступление на пятерку от группы

Соревнования по художественной гимнастике подарили вдохновенное выступление групповой команды Азербайджана. Коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаларзаде не только пробился в финал многоборья, но и включился в гонку за пьедестал. Какое-то время команда даже шла на первом месте, но затем ее обошли Китай, Израиль, Италия и Болгария. Однако, тот драйв, с которым группа демонстрировала композиции, как зажигала зрительский зал, горячо аплодировавший нашим гимнасткам, оказался неподражаем.

Пятое место - наивысшее достижение нашей группы за всю историю Олимпиад. И это не предел.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz