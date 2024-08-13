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Педро Роке оценил выступление Альфонсо Домингеса: "Вот почему мы не смогли выиграть золото"

Париж-2024
Новости
13 Августа 2024 12:27
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Педро Роке оценил выступление Альфонсо Домингеса: "Вот почему мы не смогли выиграть золото"

«Летние Олимпийские игры в Париже-2024 были самыми сложными в истории».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по боксу Педро Роке.

Опытный кубинский специалист оценил выступление нашей сборной на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он рассказал, что боксеры, выступавшие на чемпионате мира в 13 весах, вышли на ринг в самом зрелищном соревновании четырехлетия всего в 7 весах:

«По этой причине некоторым спортсменам пришлось либо уменьшить, либо увеличить свой вес. Наш призер Олимпийских игр Альфонсо Домингес выступал в весовой категории 86 кг. Накануне Парижа-2024 он начал борьбу в весовой категории 92 кг, завоевал лицензию и отправился на соревнования. Что касается его выступления на Олимпийских играх, то в финале он сразился с сильным узбекским боксером, который снизил свой вес. В этом весе на этот шаг пошли, так как там были такие спортсмены, как Баходир Джалолов. Альфонсо вышел на ринг всего в весе 88 кг. Вес также имеет решающее значение в бою сильных боксеров. Я не оправдываюсь и не говорю, что именно поэтому мы не выиграли золото. Соперник был очень силен и заслужил чемпионство. Мы завоевали серебряную медаль».

Роке отметил, что рад, что азербайджанский боксер во второй раз под его руководством вышел в финал Олимпийских игр:

«Альфонсо завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Я думаю, он превратит его в золото в Лос-Анджелесе».

Отметим, что в Рио-2016 Лоренцо Сотомайор вышел в финал и завершил соревнования с серебряной медалью. Такой же успех в Париже-2024 повторил наш боксер Альфонсо Домингес.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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