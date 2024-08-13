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Наша художественная гимнастка: "Мы гордимся тем, что вошли в "Топ-5"

Париж-2024
Новости
13 Августа 2024 06:59
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Наша художественная гимнастка: "Мы гордимся тем, что вошли в "Топ-5"

«Мы сильная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам на церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявила Гюллю Агаларзаде, член сборной Азербайджана по художественной гимнастике, занявшей 5-е место на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Спортсменка, дебютировавшая на соревнованиях, рассказала, что они боролись до конца:

«Мы гордимся тем, что вошли в "Топ-5". Весь азербайджанский народ внес свой вклад в этот результат. Мы были очень рады публикации президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой. Нам очень повезло, что она всегда нас поддерживает, и это очень много значит для нас. Мы рады, что представляли нашу страну на Олимпийских играх».

По словам Агаларзаде, она и ее товарищи по команде уже могут понять друг друга в мгновение ока:

«Мы всегда чувствуем друг друга. Это важный момент. Все эти факторы помогли нам в момент композиции. Олимпийские игры - соревнование, полное больших сюрпризов. Что нас здесь удивило, так это плохое выступление лидеров».

Зейнаб Гумметова, еще одна художественная гимнастка сборной, подчеркнула, что на все нужно время:

«Результатом мы уже показали миру свою силу. Если эта команда сохранится, если мы будем усерднее работать на тренировках, мы сможем принести Азербайджану историческую медаль на следующих Олимпийских играх. Наша главная цель - исполнение собственных композиций. Нам нравится, что в финале мы выступили так, как хотели. Следующая Олимпиада не за горами. Время покажет, что произойдет за эти годы».

Отметим, что наша сборная по художественной гимнастике показала свой лучший результат в Париже.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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