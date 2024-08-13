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Хасрат Джафаров: "Пусть они много тренируются"

Париж-2024
Новости
13 Августа 2024 06:45
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Хасрат Джафаров: "Пусть они много тренируются"

«Я очень рад вернуться на родину с медалью».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), завоевавший бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Он рассказал, что хотя и отправился во французскую столицу за золотой медалью, в результате занял третье место:

«Я верю, что на следующей Олимпиаде мы будем чемпионами. На этот раз все было так. Но я рад, что не остался без медали. В самом начале соревнований мы не выступили хорошо. Я был разочарован тем, что мои товарищи по команде остались без медалей. Это соревнование считается вершиной спорта. Все приходят на Игры, чтобы добиться результатов».

Он также дал свой совет спортсменам, которые только начинают заниматься спортом:

«Я хочу сказать всем, чтобы они много тренировались. Пусть работают над собой. Пусть они сражаются, пока не достигнут своих целей».

Отметим, что наша сборная по греко-римской борьбе завершила Париж-2024 с 1 бронзовой медалью.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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