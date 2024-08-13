Альфонсо Домингес: "Я всегда буду высоко поднимать наш флаг"

«Я чувствую огромную радость».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (92 кг), завоевавший серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Оценивая свое выступление, олимпийский призер сказал, что всегда будет работать над успехами Азербайджана в мире:

«Я всегда буду высоко поднимать наш флаг. Я благодарю наш народ за то, что она всегда поддерживала меня и вывела меня на этот уровень».

Альфонсо прокомментировал свою публикацию, вызвавшую множество обсуждений в социальной сети:

«Каждый может критиковать или хвалить меня. Это мнение людей. Я уважаю мнение каждого. Моя публикация не имела особого значения. Она была обычной».

Отметим, что Домингес также является бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Токио-2020.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz