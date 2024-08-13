Азербайджанские олимпийцы, установившие рекорд в Париже, вернулись на родину - ФОТО

Сборная Азербайджана, установившая новый рекорд успешным выступлением на летних Олимпийских играх в Париже-2024, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, спортсменов, в том числе 5 призеров Олимпийских игр, руководство Министерства молодежи и спорта и НОК, а также других членов делегации, в международном аэропорту Гейдар Алиев встретили аплодисментами спортивная общественность, члены семей и родственники.

Наша сборная завоевала в столице Франции 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. В Париже-2024 дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали золото, тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) - серебро, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), борцы вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - бронзовые медали. С этим показателем наша сборная впервые в истории завершила Олимпиаду на 30-м месте.

Отметим, что наши олимпийские чемпионы вернулись на родину раньше.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz