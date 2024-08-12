РЕКОРД на Олимпиаде

Баскетбольный турнир летних Олимпийских игр Париж-2024 ознаменовался рекордом.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба FİBA.

За турниром мужских и женских команд наблюдало 1 миллион 78 тысяч 319 зрителей. Это самый высокий показатель в истории Олимпийских игр.

В Атланте-1996 это число было равно 1 миллиону 68 тысячам 32. Во французской столице было проведено менее 52 матчей, а среднее количество зрителей составило 20 тысяч 737 человек. В среднем за матчами мужских команд наблюдали 21 тысяча 711 зрителей, женских - 19 тысяч 763 зрителя.

Отметим, что также зафиксирован новый рекорд аудитории женских баскетбольных матчей, проходящих в Европе. Матч Австралии и Франции смотрели 27 тысяч 193 зрителя (79:72).

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