Земфира Мефтахетдинова: "Выиграть 7 медалей во Франции - отличный результат"

"Азербайджан очень успешно выступил на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже".

Об этом İdman.biz заявила вице-президент Национального олимпийского комитета Земфира Мефтахетдинова.

Она оценила выступление сборной Азербайджана на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Мефтахетдинова, которая также является вице-президентом Федерации стрельбы Азербайджана, сказала, что завоевание 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей во Франции - это отличный результат:

«Этот факт говорит о том, что наша сборная проделала большую работу. Мы гордимся каждым спортсменом, принявшим участие в Олимпиаде. Все спортсмены, отправляющиеся на Олимпийские игры, хотят выступить хорошо. В нашей команде были очень перспективные и опытные спортсмены. Каждый из них готовился к этому соревнованию с большой ответственностью. Но это спорт. В спорте может случиться всякое. Поэтому по каким-либо причинам может не получиться. Все едут на Олимпийские игры с целью завоевать золотую медаль».

По словам Мефтахетдиновой, травмы спортсменов в некоторых решающих поединках ее разочаровали:

«Наш тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) столкнулся с такой ситуацией в финале. Потому что если бы этой ситуации не было, он бы выиграл золотую медаль. Травмы в спорте распространены. Возможно, если бы таких случаев не было, количество медалей увеличилось бы. Выступление нашего боксера Альфонсо Домингеса (92 кг) было достойно золота. А еще наши дзюдоисты подарили нам радость золота упорной борьбой. Наши художественные гимнастки выступили очень хорошо и добились хорошего результата. Меня разочаровало то, что Гаджи Алиев (65 кг) и Мария Стадник (50 кг) не завоевали медалей в борьбе. Несмотря на это, поднятие нашего флага и исполнение нашего государственного гимна во Франции - большое событие».

Отметим, что наша сборная заняла 30-е место в общем медальном зачете и установила новый рекорд в олимпийской истории.

Банучичек Гусейнли

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