"Кухня" парижской Олимпиады: взгляд изнутри

Олимпиада в Париже протекала для СМИ в режиме постоянных перемещений. Локации сменяли друг друга, дороги отнимали много времени, а иногда за день удавалось побывать на трех аренах. Корреспондент İdman.biz рассказывает о специфике работы на Летних Играх.

Участие в каждом мультиспортивном форуме - это всегда интересный опыт, а поездка на Олимпиаду в этом смысле бесценна. С Парижем было связано много ожиданий, касающихся как выступления сборной в целом, так и реализации медального плана. После отсутствия золота в Токио, крайне важно было вновь почувствовать победный ритм. И после первых дней это психологическое напряжение было снято, когда Хидаят Гейдаров стал чемпионом, а затем титул выиграл Зелим Коцоев.

Эмоции от побед дзюдоистов - это то, что навсегда останется в памяти при воспоминании о Летних Играх-2024. Запомнились и слова Хидаята о том, что французские болельщики, неистово поддерживавшие в финале Жоэля-Бенджамина Габа, прослушают гимн Азербайджана.

Арена «Марсово поле», где был организован турнир по дзюдо, а затем по борьбе, оказалась в зоне главного внимания журналистов. Правда, дожди, которые зарядили в начале Олимпиады, ударили по организации. Потому что территория возле арены оказалась в хлюпкой жиже, которая не высыхала в течении нескольких дней. Приходилось ходить по специально сделанным узким дорожкам, по которым перемещались как СМИ и волонтеры, так и официальные лица. А когда почва начала постепенно высыхать, опять полил дождь и ситуация повторилась.

Одними из самых утомительных оказались походы на «Стад Де Франс» на соревнования по легкой атлетике. Как правило, на подходах к арене вся дорога была оцеплена и огромное количество людей двигалось лишь по одной стороне улицы, часто возникали давки. Например, после церемонии закрытия на всем протяжении пути до метро можно было наблюдать картину, когда первую помощь людям, почувствовавшим себя плохо в толпе, оказывали полицейские.

Одним из самых насыщенных на перемещения оказалось 2 августа. На следующий день после победы Зелима Коцоева рано утром в центре Парижа начался матч женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3 против Австралии. По его окончании путь лежал на арену «Берси», где начались соревнования по прыжкам на батуте и Сельджан Махсудова дебютировала на Играх. А после оставалось время для посещения соревнований по дзюдо: удалось успеть на утешительный поединок Ушанги Кокаури (+100 кг) против кубинца Гранды.

Вместе с тем, организация соревнований на ряде арен не выдерживала критики. Ярким примером является проведение турнира по тхэквондо в «Гранд Палас». Да, локация в центре и вид с трибун замечательный, но комплекс совершенно не предназначен для больших турниров. Это касается и условий, включая проблемы с туалетами.

После первых дней перемещений на транспорте путь к некоторым аренам уже многие держали в памяти и несколько пересадок не являлись большой проблемой. К тому же путь от одного комплекса до другого всегда можно было найти через специальное приложение, надо было лишь правильно рассчитывать время.

Словом, это был настоящий олимпийский драйв, где хотелось по максимуму побывать на всех соревнованиях и посмотреть на выступление азербайджанских спортсменов, пережив вместе с ними как моменты побед, так и неудач.

Остается поблагодарить Министерство молодежи и спорта за возможность быть в гуще событий в Париже и освещать главный старт четырехлетия.

Заки Фейзуллаев, Париж

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