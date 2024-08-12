Париж-2024: В медальном списке могут быть изменения - ПРИЧИНА

В медальном списке летних Олимпийских игр-2024 в Париже могут произойти изменения.

Как сообщает Idman.biz, причиной этого является ситуация в соревнованиях штангистов в весовой категории 89 кг.

Марин Робу, занявший на Олимпийских играх 4-е место, стремится завоевать бронзовую медаль. Апелляция будет подана в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Федерация тяжелой атлетики Молдовы и Олимпийский комитет утверждают, что результат итальянца Антонино Пиццолато, занявшего третье место, был зафиксирован неправильно, а его последняя попытка поднятия 212 кг не соответствовала правилам. Они хотят, чтобы бронзовую медаль забрали и отдали Робу.

Отметим, что чемпионом мира в этом весе стал Карлос Май Насар (Болгария) – 404 кг (180+224). Колумбиец Ейсон Лопес стал вторым - 390 кг (180+210), третьим стал Антонино Пиццолато - 384 кг (172+212). Робу поднял 383 кг (175+208).

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