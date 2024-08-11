Париж-2024: Азербайджан совершил проход на церемонии закрытия - ВИДЕО - ФОТО

Церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже продолжается.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана совершила проход на параде.

На церемонии, организованной на стадионе «Стад де Франс», наш флаг несли серебряный призер Олимпийских игр, тхэквондист Гашим Магомедов и член сборной Азербайджана по групповой гимнастике Зейнаб Гумметова, занявшая 5-е место на соревнованиях по художественной гимнастике.

Отметим, что Азербайджан завершил летние Олимпийские игры в Париже с 2 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

İdman.biz