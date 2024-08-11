11 Августа 2024
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НОВЫЙ РЕКОРД нашей олимпийской команды

Париж-2024
Новости
11 Августа 2024 20:03
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НОВЫЙ РЕКОРД нашей олимпийской команды

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже завершились.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала во французской столице 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Наша команда заняла 30-е место в общем медальном зачете. Это наш новый рекорд в истории Олимпийских игр.

До этого лучшим результатом было 32-е место в Лондоне-2012. В Сиднее-2000 было достигнуто 34-е место.

Отметим, что дебют Азербайджана на Олимпийских играх состоялся в Атланте-1996.

Места Олимпийской сборной Азербайджана на Олимпийских играх

Олимпиада

Место

Атланта-1996

61

Сидней-2000

34

Афины-2004

50

Пекин-2008

40

Лондон-2012

32

Рио-2016

39

Токио-2020

67

Париж-2024

30

İdman.biz

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