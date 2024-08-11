НОВЫЙ РЕКОРД нашей олимпийской команды

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже завершились.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала во французской столице 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
Наша команда заняла 30-е место в общем медальном зачете. Это наш новый рекорд в истории Олимпийских игр.
До этого лучшим результатом было 32-е место в Лондоне-2012. В Сиднее-2000 было достигнуто 34-е место.
Отметим, что дебют Азербайджана на Олимпийских играх состоялся в Атланте-1996.
Места Олимпийской сборной Азербайджана на Олимпийских играх
|
Олимпиада
|
Место
|
Атланта-1996
|
61
|
Сидней-2000
|
34
|
Афины-2004
|
50
|
Пекин-2008
|
40
|
Лондон-2012
|
32
|
Рио-2016
|
39
|
Токио-2020
|
67
|
Париж-2024
|
30
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