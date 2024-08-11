НОВЫЙ РЕКОРД нашей олимпийской команды

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже завершились.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала во французской столице 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Наша команда заняла 30-е место в общем медальном зачете. Это наш новый рекорд в истории Олимпийских игр.

До этого лучшим результатом было 32-е место в Лондоне-2012. В Сиднее-2000 было достигнуто 34-е место.

Отметим, что дебют Азербайджана на Олимпийских играх состоялся в Атланте-1996.

Места Олимпийской сборной Азербайджана на Олимпийских играх

Олимпиада Место Атланта-1996 61 Сидней-2000 34 Афины-2004 50 Пекин-2008 40 Лондон-2012 32 Рио-2016 39 Токио-2020 67 Париж-2024 30

İdman.biz