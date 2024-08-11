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Париж-2024: Азербайджан на 30-м месте с 7 медалями

Париж-2024
Новости
11 Августа 2024 19:47
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Париж-2024: Азербайджан на 30-м месте с 7 медалями

Завершился заключительный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, за 16 дней Олимпиады определились обладатели 329 комплектов медалей.

Сборная Азербайджана завершила Игры на 30-м месте. Наша страна завоевала в столице Франции 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. В Париже-2024 дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали золото, тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) - серебро, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), борцы вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - бронзу.

На пьедестале почета Олимпийских игр были спортсмены из 91 страны. 63 из них завоевали золотые медали. США возглавили таблицу со 126 медалями. Американцы завоевали 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых. Хотя у Китая 40 золотых медалей, по общему количеству он отстает от лидера. Тройку замкнула Австралия.

İdman.biz

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