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Прощальнвя публикация Гаджи Алиева

Париж-2024
Новости
11 Августа 2024 19:33
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Прощальнвя публикация Гаджи Алиева

Борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) завершил профессиональную карьеру.

Как сообщает İdman.biz, об этом он рассказал в социальной сети.

В публикации под названием «Это конец» он поблагодарил всех:

«Дорогие родные люди. За многие годы я одержал много побед. Для меня было большой честью одерживать победы, поднимать наш флаг на самый верх и петь наш национальный гимн каждый раз. Я очень рад, что Бог позволил мне одержать столько побед в жизни, позволил, чтобы меня узнали в моей стране и во всем мире. Как мог Гаджи, которого вел на борьбу отец, знать заранее, что одержит столько побед. Эти победы были не только для меня, но и для всего азербайджанского народа. За это время я завоевал столько медалей, что верно подметил и господин Президент Ильхам Алиев: "Может быть, ты даже не знаегь, сколько у тебя медалей". Это так. Я благодарю всех, кто поддерживал меня до сих пор».

Гаджи - трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы. Он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-2016 и серебряную - на Олимпийских играх в Токио-2020.

Отметим, что Гаджи Алиев завершил свое выступление в 1/4 финала Олимпиады-2024 в Париже.

İdman.biz

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