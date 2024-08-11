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Победы, эмоции и рекорды: исторический результат Азербайджана в Париже

Париж-2024
Аналитика
11 Августа 2024 19:29
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Победы, эмоции и рекорды: исторический результат Азербайджана в Париже

Сборная Азербайджана добилась лучшего результата за всю историю выступления на Олимпиадах. Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали стал ярким итогом выступления в Париже. Мы завершили Летние Игры на 30-м месте в общем зачете, покорив новую высоту.

Как передает İdman.biz, дело не только в пьедестале, но и самоотверженном выступлении многих атлетов, которые писали собственные истории. В этом смысле Париж подарил множество ярких моментов, рекордов, достижений. Чего стоит золотой дубль дзюдоистов, которые задали тон всему мультифоруму: блестящая победа Хидаята Гейдарова (73 кг), нанесшего поражение в финале хозяину татами Жоэлю-Бенджамену Габа, а затем триумф Зелима Коцоева (100 кг). В итоге, отечественное дзюдо взяло новую планку, впервые завоевав сразу две высшие награды и заняв второе место в общем зачете после Японии. А Хидаят стал автором уникального результата, выиграв за год чемпионат Европы и мира и увенчав это титулом олимпийского чемпиона.

А чего стоит серебро Гашима Магомедова (58 кг), который несмотря на травму, вставая и падая, довел до конца финал против корейца Парка. Наш тхэквондист показал, что он настоящий боец, обладает духом и волей для того, чтобы однажды стать олимпийским чемпионом. Именно такие моменты остаются в памяти и надолго запоминаются.

Бронзу Токио на серебро Парижа разменял Альфонсо Домингес (92 кг). Уже в ходе первого выхода на ринг он одолел двукратного олимпийского чемпиона Де Ла Круза, далее прошел Айбека Оралбая (Казахстан) и Энмануэля Рейеса Пла (Испания), однако в решающем бою уступил узбеку Лазизбеку Муллажонову. Конечно же, рассчитывали на большее, однако Альфонсо на второй Олимпиаде подряд держит планку, поднимаясь на пьедестал.

В борьбе урожай оказался исключительно бронзовым, хотя предпосылки для более успешного выступления, безусловно, имелись.

У «классиков» до пьедестала добрался Хасрат Джафаров (67 кг), а у «вольников» отличились Гиоргий Мешвилдишвили(125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг). Последний принес сборной заключительную медаль Игр, признавшись, что хотел бы как минимум оказаться в финале, а не бороться за третье место.

Однако, каждая парижская медаль дорога по своему, к тому же, помимо наград, есть чисто эмоциональные моменты восторга от выступлений в отдельно взятых видах. Взять, например, команду по групповым упражнениям, занявшую пятое место в финале многоборья. Результат выдающийся, а композиции завораживали зал, горячо аплодировавший нашим гимнасткам.

Из всех этих моментов и складывались впечатления от Олимпиады, которая стала успешной для азербайджанского спорта. Да, где-то медалей недосчитались, особенно в борьбе, но теперь в запасе есть достаточно времени, чтобы подготовится к Лос-Анджелесу-2028.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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