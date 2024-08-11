Париж-2024 - второй в истории

Сборная Азербайджана завершила летние Олимпийские игры Париж-2024 с семью медалями.

Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали золото, тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) - серебро, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и борцы вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) - бронзу.

Это второй результат сборной Азербайджана в истории Олимпийских игр. Более высокие результаты были достигнуты только в Лондоне-2012.

2 золота и 2 серебра были также завоеваны в столице Великобритании. Но 12 лет назад бронзовых наград было больше.

Отметим, что наша страна за свою историю приняла участие в 8-х Олимпийских играх.

Год Золото Серебро Бронза Всего Атланта-1996 0 1 0 1 Сидней-2000 2 0 1 3 Афины-2004 1 0 4 5 Пекин-2008 1 1 4 6 Лондон-2012 2 2 5 9 Рио-2016 1 7 10 18 Токио-2020 0 3 4 7 Париж-2024 2 2 3 7 Всего 9 16 31 56

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