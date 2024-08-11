Париж-2024 - второй в истории

Сборная Азербайджана завершила летние Олимпийские игры Париж-2024 с семью медалями.
Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали золото, тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) - серебро, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и борцы вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) - бронзу.
Это второй результат сборной Азербайджана в истории Олимпийских игр. Более высокие результаты были достигнуты только в Лондоне-2012.
2 золота и 2 серебра были также завоеваны в столице Великобритании. Но 12 лет назад бронзовых наград было больше.
Отметим, что наша страна за свою историю приняла участие в 8-х Олимпийских играх.
|
Год
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Атланта-1996
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Сидней-2000
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Афины-2004
|
1
|
0
|
4
|
5
|
Пекин-2008
|
1
|
1
|
4
|
6
|
Лондон-2012
|
2
|
2
|
5
|
9
|
Рио-2016
|
1
|
7
|
10
|
18
|
Токио-2020
|
0
|
3
|
4
|
7
|
Париж-2024
|
2
|
2
|
3
|
7
|
Всего
|
9
|
16
|
31
|
56
İdman.biz