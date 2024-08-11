11 Августа 2024
RU

Париж-2024 - второй в истории

Париж-2024
Новости
11 Августа 2024 15:55
88
Париж-2024 - второй в истории

Сборная Азербайджана завершила летние Олимпийские игры Париж-2024 с семью медалями.

Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали золото, тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) - серебро, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и борцы вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) - бронзу.

Это второй результат сборной Азербайджана в истории Олимпийских игр. Более высокие результаты были достигнуты только в Лондоне-2012.

2 золота и 2 серебра были также завоеваны в столице Великобритании. Но 12 лет назад бронзовых наград было больше.

Отметим, что наша страна за свою историю приняла участие в 8-х Олимпийских играх.

Год

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Атланта-1996

0

1

0

1

Сидней-2000

2

0

1

3

Афины-2004

1

0

4

5

Пекин-2008

1

1

4

6

Лондон-2012

2

2

5

9

Рио-2016

1

7

10

18

Токио-2020

0

3

4

7

Париж-2024

2

2

3

7

Всего

9

16

31

56

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Магомедхан Магомедов награжден - ФОТО
16:34
Париж-2024

Магомедхан Магомедов награжден - ФОТО

Борцу вольного стиля, выступающему в весовой категории до 97 кг, была вручена бронзовая медаль
Париж-2024: ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ азербайджанских спортсменов
15:35
Париж-2024

Париж-2024: ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ азербайджанских спортсменов

Cпортсмены сборной Азербайджана завершили выступление на мультиспортивном мероприятии
Магомедхан Магомедов: "Бронзой недоволен, хотел выйти в финал"
15:11
Париж-2024

Магомедхан Магомедов: "Бронзой недоволен, хотел выйти в финал"

"Результат вовсе не тот, на который мы рассчитывали"
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Магомедханом Магомедовым бронзовой медали на Олимпиаде - ФОТО
15:06
Париж-2024

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Магомедханом Магомедовым бронзовой медали на Олимпиаде - ФОТО

"Желаю нашему спорсмену новых побед и достижений!"
7-ая в Париже, 56-ая в истории - АНАЛИТИКА
14:59
Париж-2024

7-ая в Париже, 56-ая в истории - АНАЛИТИКА

Этого успеха добился Магомедхан Магомедов
Париж-2024: Магомедов добыл олимпийскую бронзу - ФОТО - ВИДЕО
14:42
Париж-2024

Париж-2024: Магомедов добыл олимпийскую бронзу - ФОТО - ВИДЕО

В заключительный день Олимпиады борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) принес сборной Азербайджана бронзовую награду

Самое читаемое

Париж-2024: На награждении Альфонсо перепутали флаги - СКАНДАЛ
10 Августа 10:33
Париж-2024

Париж-2024: На награждении Альфонсо перепутали флаги - СКАНДАЛ

Cкандал произошел во время церемонии награждения боксеров, выступающих в категории до 92 кг
Париж-2024: Серия наших борцов прервана - впервые в истории
10 Августа 21:05
Париж-2024

Париж-2024: Серия наших борцов прервана - впервые в истории

Впервые в истории Олимпийских игр азербайджанским борцам не удалось выйти в финал
Париж-2024: Магомедхан поборется за бронзу - ФОТО - ВИДЕО
10 Августа 20:43
Париж-2024

Париж-2024: Магомедхан поборется за бронзу - ФОТО - ВИДЕО

На Олимпиаде в Париже продолжаются соревнования по вольной борьбе
Париж-2024: Мешвилдишвили будет бороться за бронзу - ФОТО - ВИДЕО
9 Августа 21:08
Париж-2024

Париж-2024: Мешвилдишвили будет бороться за бронзу - ФОТО - ВИДЕО

На Олимпиаде в Париже набирают ход соревнования по вольной борьбе