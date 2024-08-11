Париж-2024: В Олимпийском доме в Париже состоялась встреча с нашими спортсменами, добившимися успехов - ФОТО

В рамках летних Олимпийских игр «Париж-2024» в действующем в Париже Олимпийском доме Азербайджана состоялось очередная встреча, посвященная победе наших спортсменов.

İdman.biz сообщает, что наших спортсменов Альфонсо Домингеса, Георгия Мешвилдишвили, завоевавших серебряную и бронзовую медали на Олимпийских играх, а также нашу сборную по художественной гимнастике, успешно выступившую в заключительном этапе Олимпиады и занявшую 5-е место, встретили с благодарностью и аплодисментами.

Участники мероприятия поздравили наших спортсменов с победой.

В мероприяти приняли участие члены олимпийской сборной Азербайджана, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, представители спортивных делегаций различных стран, спортсмены, представляющие нашу страну на летних Олимпийских играх Париж-2024, их тренеры, представители азербайджанской диаспоры, зарубежные гости, представители СМИ и другие.

Спортсмены и специалисты зарубежных стран, а также выступавшие на мероприятии поздравили нашу страну с успешным выступлением азербайджанских спортсменов на летних Олимпийских играх Париж-2024. На мероприятии были объявлены имена знаменосцев Национальной олимпийской сборной Азербайджана на церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Честь нести наш флаг была доверена тхэквондисту, серебряному призеру Олимпийских игр Гашиму Магомедову и самой опытной участнице нашей сборной по художественной гимнастике Зейнаб Гумметовой.

Мероприятие продолжилось разнообразной азербайджанской музыкой в ​​исполнении молодого певца Мардана Кязимова.

İdman.biz