Париж-2024: РЕЗУЛЬТАТЫ азербайджанских спортсменов

Летние Олимпийские игры Париж-2024, которые завершатся завтра, продолжаются.

Как сообщает İdman.biz, 10 августа к соревнованиям присоединились еще двое спортсменов сборной Азербайджана, а шестеро завершили свои соревнования.

Наша команда отправилась во французскую столицу в составе 48 спортсменов. Все они уже присоединились к борьбе. Наша страна представлена ​​в 17 программах в 15 видах.

Шестеро из 48 спортсменов завоевали награды во французской столице. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг), Зелим Коцоев (100 кг) завоевали золото, боксер Альфонсо Домингес (92 кг), тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) - серебро, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - бронзу.

Всего с Парижем-2024 попрощались 47 членов нашей сборной. Наш борец вольного стиля Магомедхан Магомедов продолжает борьбу за бронзовую медаль.

25 июля

Яйлагуль Рамазанова (стрельба из лука) – 39-е место в отборочном туре, примет участие в 1/32 финала

27 июля

Кейша Фатима Захра (бадминтон) - 1 поражение на групповом этапе

Лейла Алиева (дзюдо, 48 кг) - поражение в 1/16 финала

Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 м) - 3-е место в группе в квалификации, вышла в 1/4 финала

Руслан Лунёв (стрельба, пневматический пистолет, 10 м) - 24-е место в зачете

Балабей Агаев (дзюдо, 60 кг) - поражение в 1/8 финала

28 июля

Яшар Наджафов (дзюдо, 66 кг) – поражение в 1/16 финала

Гюльтадж Мамедалиева (дзюдо, 52 кг) – поражение в 1/16 финала

Альфонсо Домингес (бокс, 92 кг) – вышел в 1/4 финала

29 июля

Кейша Фатима Захра (бадминтон) – 2 поражения на групповом этапе

Хидаят Гейдаров (дзюдо, 73 кг) завоевал золотую медаль

Анна Башта (фехтование, сабля) – поражение в 1/8 финала

Магомед Абдуллаев (бокс, +92 кг) – поражение в 1/8 финала

Эди Рески Двичайо (бадминтон) – 1 победа на групповом этапе

Малик Гасанов (бокс, 63,5 кг) – поражение в 1/8 финала

30 июля

Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 м) – 4-е место в группе в 1/4 финала, полуфинал C/D

Зелим Цкаев (дзюдо, 81 кг) – поражение в 1/16 финала

Рамиль Велизаде (плавание, 200 м, баттерфляй) – 2-е место в группе на квалификационном этапе, 25-е место в финале

Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг) – поражение в 1/8 финала

Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг) – вышел в 1/4 финала

Яйлагуль Рамазанова (стрельба из лука) – поражение в 1/16 финала

Женская сборная по баскетболу 3х3 – 1 поражение

31 июля

Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 м) – 3 место в полуфинале C/D, вышла в финал C

Ростислав Певцов (триатлон) – 43 место

Эльджан Гаджиев (дзюдо, 90 кг) – поражение в 1/8 финала

Эди Рески Двичайо (бадминтон) – 1 победа и 1 поражение на групповом этапе

Женская сборная по баскетболу 3х3 – 1 поражение, 1 победа

1 августа

Зелим Коцоев (дзюдо, 100 кг) – завоевал золотую медаль

Альфонсо Домингес (бокс, 92 кг) – вышел в полуфинал

Женская сборная по баскетболу 3х3 – 1 победа, 3 поражения

2 августа

Ушанги Кокаури (дзюдо, +100 кг) – 7-е место

Сельджан Махсудова (прыжки на батуте) – 10-е место

Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг) – поражение в 1/4 финала

Женская сборная по баскетболу 3х3 – 2 победы, 4 поражения

3 августа

Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 м) – 17-е место

Марьям Шейхализадахангах (плавание, 50 м, вольный стиль) – 35-е место

Женская сборная по баскетболу 3х3 – 7-е место в основной стадии

4 августа

Альфонсо Домингес (бокс, 92 кг) – вышел в финал

Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота) – 6-е место в классификации, вышла в финальную стадию

Руслан Лунёв (стрельба, пневматический пистолет, 25 м) – 18-е место в зачете

5 августа

Мурад Мамедов (греко-римская борьба, 60 кг) – проиграл в 1/8 финала

Сабах Шариати (греко-римская борьба, 130 кг) поборется за бронзовую медаль

6 августа

Сабах Шариати (греко-римская борьба, 130 кг) – 5-е место

Анна Скидан (легкая атлетика, фехтование) – 7-е место

Санан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг) поборется за бронзовую медаль

Мария Стадник (женская борьба, 50 кг) – проиграла в четвертьфинале

7 августа

Санан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг) – 5-е место

Хасрат Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг) – поборется за бронзовую медаль

Рафик Гусейнов (греко-римская борьба, 87 кг) – поражение в 1/8 финала

Гашим Магомедов (тхэквондо, 58 кг) - завоевал серебряную медаль

8 августа

Зохра Агамирова (художественная гимнастика) – 19-е место в отборочном туре

Хасрат Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг) – завоевал бронзовую медаль

Алиаббас Рзазаде (вольная борьба, 57 кг) – поражение в 1/8 финала

Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 86 кг) – поражение в 1/4 финала

9 августа

Зейнаб Гумметова, Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Гюллю Агаларзаде и Елизавета Лузан (художественная гимнастика, групповые движения) - 8-е место в классификации, вышли в финальный этап

Туран Байрамов (вольная борьба, 74 кг) – поражение в 1/8 финала

Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг) проведет поединок за бронзу

Альфонсо Домингес (бокс, 92 кг) завоевал серебряную медаль

Отметим, что Олимпиада завершится 11 августа.

10 августа

Зейнаб Гумметова, Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Гюллю Агаларзаде и Елизавета Лузан (художественная гимнастика, групповые движения) – 5-е место

Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг) завоевал бронзовую медаль.

Гаджи Алиев (вольная борьба, 65 кг) – проиграл в 1/4 финала

Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг) – отправится на поединок за бронзу

Отметим, что Олимпиада завершится 11 августа.

İdman.biz