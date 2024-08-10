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6-я в Париже, 55-я в истории - 30-я бронза - АНАЛИТИКА

Париж-2024
Аналитика
10 Августа 2024 22:37
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6-я в Париже, 55-я в истории - 30-я бронза - АНАЛИТИКА

Сборная Азербайджана завоевала шестую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, этого успеха добился Георгий Мешвилдишвили.

Наш борец вольного стиля, выступавший в весовой категории 125 кг, завоевал бронзовую медаль. Он выиграл поединок за 3-е место. Это вторая бронзовая медаль нашей страны в Париже, на счету которой 2 золотые и 2 серебряные медали.

Его медаль вошла в историю Олимпийских игр как 55-я награда, завоеванная азербайджанскими спортсменами. Наша команда, дебютировавшая в Атланте-1996, достигла этого показателя на своих 8-х Играх. Азербайджан, имеющий на счету 9 золотых и 16 серебряных медалей, завоевал 30-ю бронзовую медаль.

Это был первый успех наших борцов вольного стиля в Париже. Всего они завоевали 13 наград: 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

В целом наши борцы завоевали в Париже 2-ю бронзу. Это 27-я медаль борцов: 4 золотых, 8 серебряных, 15 бронзовых.

Отметим, что в Париже-2024 ранее золото завоевали дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), серебро - тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг), бронзу - борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг).

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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