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Париж-2024: Серия наших борцов прервана - впервые в истории

Париж-2024
Новости
10 Августа 2024 21:05
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Париж-2024: Серия наших борцов прервана - впервые в истории

Впервые в истории Олимпийских игр азербайджанским борцам не удалось выйти в финал.

Как сообщает İdman.biz, это произошло на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ни один из 12 борцов, отправившихся во французскую столицу, не смог преодолеть полуфинальный барьер. Такого еще не было в истории выступлений наших борцов на Олимпийских играх.

Наши борцы были верны традиции «минимум один финал» на предыдущих 7 Олимпийских играх. Эта серия прервалась в Париже.

Атланта-1996: 1 финал
Сидней-2000: 1 финал
Афины-2004: 1 финал
Пекин-2008: 1 финал
Лондон-2012: 4 финала
Рио-2016: 3 финала
Токио-2020: 1 финал

Отметим, что в состязаниях по борьбе соревновались 5 борцов греко-римского стиля, 6 борцов вольного стиля и 1 борчиха.

Вугар Хейруллаев
İdman.biz

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