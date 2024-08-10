Париж-2024: Серия наших борцов прервана - впервые в истории

Впервые в истории Олимпийских игр азербайджанским борцам не удалось выйти в финал.
Как сообщает İdman.biz, это произошло на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ни один из 12 борцов, отправившихся во французскую столицу, не смог преодолеть полуфинальный барьер. Такого еще не было в истории выступлений наших борцов на Олимпийских играх.
Наши борцы были верны традиции «минимум один финал» на предыдущих 7 Олимпийских играх. Эта серия прервалась в Париже.
Атланта-1996: 1 финал
Сидней-2000: 1 финал
Афины-2004: 1 финал
Пекин-2008: 1 финал
Лондон-2012: 4 финала
Рио-2016: 3 финала
Токио-2020: 1 финал
Отметим, что в состязаниях по борьбе соревновались 5 борцов греко-римского стиля, 6 борцов вольного стиля и 1 борчиха.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz