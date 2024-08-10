Сияна Василева: «Пятое место на Олимпиаде говорит о том, что мы на верном пути»

"Мы ехали на Олимпиаду с одной мыслью – достойно представить нашу страну. Много работали и хотелось, чтобы это получилось там, где это нужно сделать – в Париже".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила тренер сборной Азербайджана по групповым упражнениям Сияна Василева.

Она поделилась своими впечатетлениями от выступления группы, занявшей пятое место в финале многоборья. "В квалификации у нас были некоторые неточности, но с Божьей помощью мы попали в финал. Я настраивала девочек, а главный посыл был такой: "Показать нашу работу". Девочки справились и я очень рада", - подчеркнула С.Василева.

Тренер также рассказала о драматичной борьбе, в которой проходил финал. "Не было мыслей о том, сможем ли мы завоевать награды и какое в итоге место займем. Мы к этому стремимся и все придет со временем. На данный момент – это лучший результат группы на Олимпиаде, так что мы двигаемся в правильном направлении. Это самое главное", - добавила Василева.

Она также провела сравнение с предыдущими Летними Играми в Токио, отметив качественный скачок команды. "На прошлой Олимпиаде мы не смогли попасть в финал, а в Париже не только сделали это, но еще и до пятого места дошли. Команды, поднявшиеся на пьедестал, имеют богатые традиции как в гимнастике, так и в групповых упражнениях уже много лет. Мы только недавно начали развиваться, поэтому все нормально. Вижу нас скачок, прогресс, над чем еще предстоит работать. Так что все впереди", - заключила С.Василева.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz