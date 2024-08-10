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Париж-2024: РЕКОРД от нашей сборной по гимнастике

Париж-2024
Новости
10 Августа 2024 18:33
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Париж-2024: РЕКОРД от нашей сборной по гимнастике

Сборная Азербайджана установила новое достижение в истории выступления команд групповых упражнений по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, это произошло на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В завершившемся сегодня финальном туре пятерка в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан заняла 5-е место. Это лучший результат азербайджанских гимнасток в групповых упражнениях на Олимпийских играх.

Команда нашей группы участвовала в Играх в третий раз. Наша команда была 7-й в Пекине-2008 и 10-й в Токио-2020.

Отметим, что сегодня завершились соревнования по художественной гимнастике в Париже-2024.

İdman.biz

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