Париж-2024: РЕКОРД от нашей сборной по гимнастике

Сборная Азербайджана установила новое достижение в истории выступления команд групповых упражнений по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, это произошло на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В завершившемся сегодня финальном туре пятерка в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан заняла 5-е место. Это лучший результат азербайджанских гимнасток в групповых упражнениях на Олимпийских играх.

Команда нашей группы участвовала в Играх в третий раз. Наша команда была 7-й в Пекине-2008 и 10-й в Токио-2020.

Отметим, что сегодня завершились соревнования по художественной гимнастике в Париже-2024.

İdman.biz