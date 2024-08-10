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Таэ-Джун Парк: «Мне жаль Гашима, но это был финал Олимпиады»

Париж-2024
Новости
10 Августа 2024 11:47
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Таэ-Джун Парк: «Мне жаль Гашима, но это был финал Олимпиады»

«Мне жаль Гашима, но это был финал Олимпиады». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил корейский тхэквондист Таэ-Джун Парк (58 кг), рассказав о бое за олимпийское золото с азербайджанским спортсменом.

Он признался, что его тактикой на финал против Магомедова являлось напористое давление и постоянные удары ногами.

«Стиль азербайджанца отражает стиль Пака: атакующий, амбидекстр, полный сил. Оба спортсмена дебютировали на Олимпиаде в Париже. Первый раунд начался с того, что оба бойца немедленно начали бой на полную мощность, и кореец открыл счет. В одном из эпизодов после столкновения голенями Магомедов упал на даянг. Соперники коротко поговорили во время медицинского вмешательства.

«Я сказал: «Извини», а Гашим ответил: «Никаких проблем — это спорт», - рассказал Пак сайту Всемирного таэквондо. Он добавил: «Я сочувствую Магомедову, но мое внимание было приковано к схватке».

Отметим, что во втором раунде Пак повел себя крайне неспортивно, ударив ногой в спину падавшего Магомедова.

İdman.biz

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