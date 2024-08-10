Париж-2024: На награждении Альфонсо перепутали флаги - СКАНДАЛ

Париж-2024, вошедший в историю как худшая Олимпиада в истории спорта, пережил очередной позор.

Как сообщает İdman.biz, скандал произошел во время церемонии награждения боксеров, выступающих в категории до 92 кг.

Организаторы допустили очередную ошибку, когда азербайджанский боксер Альфонсо Домингес стоял на второй ступеньке пьедестала почета. Наш представитель завоевал серебро, Лазизбек Муллажонов из Узбекистана - золото, Энмануэль Рейес Пла из Испании и Давлат Болтаев из Таджикистана - бронзу.

Организаторы подняли в зале флаги Узбекистана, Азербайджана, Испании и Таиланда. Они допустили ошибку между азиатскими странами Таджикистаном и Таиландом.

Отметим, что Альфонсо завоевал вторую серебряную медаль в истории азербайджанского бокса.

İdman.biz