Париж-2024: 35 комплектов медалей в 14-й день - ПОБЕДИТЕЛИ

Еще 35 комплектов медалей нашли своих обладателей на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала очередную медаль.
На соревнованиях по боксу Альфонсо Домингес (92 кг) проиграл в финале и завоевал серебро.
Состоялся финальный матч футбольного турнира Олимпиады. В решающей игре встретились сборные Франции и Испании. В игре, в которой было забито 8 голов, испанцы одержали победу со счетом 5:3.
В легкоатлетических соревнованиях разыграно 8 комплектов.
Плавание
Мужчины
Открытое плавание, 10 км
1. Кшиштоф Расовски (Венгрия) – 1:50.52,7
2. Оливер Клемент (Германия) – 1:50.54,8
3. Давид Бетлехем (Венгрия) – 1:51.09.0
Легкая атлетика
Женщины
Бег, эстафета, 4х100 м
1. США – 41,78
2. Великобритания – 41,85
3. Германия – 41,97
Толкание ядра
1. Йемиси Огунлее (Германия) – 20.00
2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия) – 19,86
3. Сюянь Сунь (Китай) – 19,32
Бег, 400 м
1. Мариледи Паулино (Доминиканская Республика) – 48,17 (ОР)
2. Сальва Насер (Бахрейн) – 48,53
3. Наталья Качмарек (Польша) – 48,17
Семиборье, 800 м
1. Нафиссату Тьям (Бельгия) – 6880
2. Катрина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6844
3. Нур Видтс (Бельгия) – 6707
Бег, 10000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 30.43.25
2. Надя Баттоклетти (Италия) – 30.43.35
3. Сифан Хасан (Нидерланды) – 30,44,12
Мужчины
Бег, эстафета, 4х100 м
1. Канада – 37,50
2. ЮАР – 37,57
3. Великобритания – 37,61
Тройной прыжок
1. Алехандро Диас Фортун (Испания) – 17,86
2. Педро Пичарду (Португалия) – 17,84
3. Энди Диас (Италия) – 17,64
Бег с препятствиями, 400 м
1. Рэй Бенджамин (США) – 46,46
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,06
3. Элисон Дос Сантос (Бразилия) – 47,26
Пляжный волейбол
Женщины
1. Ана Патрисия Силва Рамос/Эдуарда Сантос Лисбоа (Бразилия)
2. Мелисса Умана-Паредес/Брэнди Вилкерсон (Канада)
3. Таня Хуберли/Нинан Бруннер (Швейцария)
Бокс
Мужчины
71 кг
1. Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
2. Марко Верде (Мексика)
3. Омари Джонс (США)/Льюис Ричардсон (Великобритания)
92 кг
1. Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан)
2. Альфонсо Домингес (Азербайджан)
3. Энмануэль Рейес Пла (Испания)/Давлат Болтаев (Таджикистан)
Женщины
50 кг
1. Юй Ву (Китай)
2. Бусеназ Чакироглу (Турция)
3. Назим Кизайбай (Казахстан)/Айра Вильегас (Филиппины)
66 кг
1. Имане Халиф (Алжир)
2. Ян Луи (Китай)
3. Джанджем Суваннафенг (Таиланд)/Чен Ниен-Чин (Тайвань)
Каноэ
Женщины
Каноэ, пары, 500 м
1. Лиза Кэррингтон/Алисия Хоскин (Новая Зеландия) – 1,37,28
2. Тамара Чипес/Алида Гайо (Венгрия) – 1,39,39
3. Паулина Паек/Юл Мари Хаке (Германия) – 1,39,46
3. Ноэми Пупп/Сара Фойт (Венгрия) -1,39,46
Байдарка, пары, 500 м
1. Сюй Шисяо/Сунь Мэнъя (Китай) – 1,52,81
2. Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок (Украина) – 1,54,30
3. Слоан Маккензи/Кэти Винсент (Канада) – 1,54,36
Мужчины
Байдарка, пары, 500 м
1. Якоб Шопф/Мак Лемке (Германия) – 1,26,87
2. Бенче Надас/Шандор Тотка (Венгрия) – 1,27,15
3. Ян ван дер Вестхейсен/Том Грин (Австралия) – 1,27,29
Каноэ, одиночки, 1000 м
1. Мартин Фукса (Чехия) – 3.43,16
2. Исакиас Кейруш (Бразилия) – 3,44,33
3. Сергей Тарновский (Молдова) – 3,44,68
Велосипедный спорт
Мужчины
Спринт
1. Гарри Лоурейсен (Нидленд)
2. Мэтью Ричардсон (Австралия)
3. Джек Карлин (Великобритания)
Женщины
Мэдисон
1. Италия – 37
2. Великобритания – 31
3. Нидерланды – 28
Прыжки в воду
Женщины
Трамплин, 3 м
1. Чэнь Ивэнь (Китай) – 376,00
2. Мэддисон Кин (Австралия) – 343,10
3. Чан Янь (Китай) – 318,75
Футбол
Мужчины
1. Испания
2. Франция
3. Марокко
Хоккей на траве
Женщины
1. Нидерланды
2. Китай
3. Аргентина
Художественная гимнастика
Многоборье, индивидуальный
1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 142,850
2. Боряна Калейн (Болгария) – 140,600
3. София Рафаэли (Италия) – 136,300
Парусный спорт
Мужчины
Кайсерфинг
1. Валентин Бонтус (Австрия)
2. Тони Водичек (Словакия)
3. Максимилиан Мэдер (Сингапур)
Спортивное скалолазание
Мужчины
Боулдеринг и сложность
1. Тоби Робертс (Великобритания) – 155,2
2. Сорато Анраку (Япония) – 145,4
3. Якоб Шуберт (Австрия) 139,6
Настольный теннис
Мужчины
Команда
1. Китай
2. Швеция
3. Франция
Тхэквондо
Мужчины
80 кг
1. Фирас Катусси (Тунис)
2. Мехран Барходари (Иран)
3. Симоне Алессио (Италия)/Эди Хрник (Дания)
Женщины
67 кг
1. Вивиана Мартон (Венгрия)
2. Александра Перишич (Сербия)
3. Кристина Тичу (США)/Сара Чаари (Бельгия)
Тяжелая атлетика
Мужчины
89 кг
1. Карлос Мэй Насар (Болгария) – 180+224 (ДР)=404 (ДР)
2. Еисон Лопес (Колумбия) – 180+210=390
3. Антонино Пиццолато (Италия) – 172+212=384
Женщины
71 кг
1. Оливия Ривс (США) – 117 (ОР)+145=262
2. Мари Лейвис Санчес (Колумбия) – 112+145=257
3. Анье Паола Паласиос (Эквадор) – 116+140=256
Борьба
Женская борьба
57 кг
1. Цугуми Сакураи (Япония)
2. Анастасия Ничита (Молдова)
3. Эллен Луис Марулис (США)/Кексинь Хонг (Китай)
Вольная борьба
57 кг
1. Рей Хигучу (Япония)
2. Спенсер Ричард Ли (США)
3. Аман Аман (Индия)/Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)
86 кг
1. Магомед Рамазанов (Болгария)
2. Хасан Язданичарати (Иран)
3. Аарон Маркел Брукс (США)/Даурен Куруглиев (Греция)
Брейкинг
Женщины
1. Ами (Япония)
2. Ничка (Литва)
3. Лю Синьцзы (Китай)
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