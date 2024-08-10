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Париж-2024: 35 комплектов медалей в 14-й день - ПОБЕДИТЕЛИ

Париж-2024
Новости
10 Августа 2024 09:05
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Париж-2024: 35 комплектов медалей в 14-й день - ПОБЕДИТЕЛИ

Еще 35 комплектов медалей нашли своих обладателей на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала очередную медаль.

На соревнованиях по боксу Альфонсо Домингес (92 кг) проиграл в финале и завоевал серебро.

Состоялся финальный матч футбольного турнира Олимпиады. В решающей игре встретились сборные Франции и Испании. В игре, в которой было забито 8 голов, испанцы одержали победу со счетом 5:3.

В легкоатлетических соревнованиях разыграно 8 комплектов.

Плавание
Мужчины
Открытое плавание, 10 км

1. Кшиштоф Расовски (Венгрия) – 1:50.52,7
2. Оливер Клемент (Германия) – 1:50.54,8
3. Давид Бетлехем (Венгрия) – 1:51.09.0

Легкая атлетика
Женщины
Бег, эстафета, 4х100 м

1. США – 41,78
2. Великобритания – 41,85
3. Германия – 41,97

Толкание ядра

1. Йемиси Огунлее (Германия) – 20.00
2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия) – 19,86
3. Сюянь Сунь (Китай) – 19,32

Бег, 400 м

1. Мариледи Паулино (Доминиканская Республика) – 48,17 (ОР)
2. Сальва Насер (Бахрейн) – 48,53
3. Наталья Качмарек (Польша) – 48,17

Семиборье, 800 м

1. Нафиссату Тьям (Бельгия) – 6880
2. Катрина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6844
3. Нур Видтс (Бельгия) – 6707

Бег, 10000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 30.43.25
2. Надя Баттоклетти (Италия) – 30.43.35
3. Сифан Хасан (Нидерланды) – 30,44,12

Мужчины
Бег, эстафета, 4х100 м

1. Канада – 37,50
2. ЮАР – 37,57
3. Великобритания – 37,61

Тройной прыжок

1. Алехандро Диас Фортун (Испания) – 17,86
2. Педро Пичарду (Португалия) – 17,84
3. Энди Диас (Италия) – 17,64

Бег с препятствиями, 400 м

1. Рэй Бенджамин (США) – 46,46
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,06
3. Элисон Дос Сантос (Бразилия) – 47,26

Пляжный волейбол
Женщины

1. Ана Патрисия Силва Рамос/Эдуарда Сантос Лисбоа (Бразилия)
2. Мелисса Умана-Паредес/Брэнди Вилкерсон (Канада)
3. Таня Хуберли/Нинан Бруннер (Швейцария)

Бокс
Мужчины
71 кг

1. Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
2. Марко Верде (Мексика)
3. Омари Джонс (США)/Льюис Ричардсон (Великобритания)

92 кг

1. Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан)
2. Альфонсо Домингес (Азербайджан)
3. Энмануэль Рейес Пла (Испания)/Давлат Болтаев (Таджикистан)

Женщины
50 кг

1. Юй Ву (Китай)
2. Бусеназ Чакироглу (Турция)
3. Назим Кизайбай (Казахстан)/Айра Вильегас (Филиппины)

66 кг

1. Имане Халиф (Алжир)
2. Ян Луи (Китай)
3. Джанджем Суваннафенг (Таиланд)/Чен Ниен-Чин (Тайвань)

Каноэ
Женщины
Каноэ, пары, 500 м

1. Лиза Кэррингтон/Алисия Хоскин (Новая Зеландия) – 1,37,28
2. Тамара Чипес/Алида Гайо (Венгрия) – 1,39,39
3. Паулина Паек/Юл Мари Хаке (Германия) – 1,39,46
3. Ноэми Пупп/Сара Фойт (Венгрия) -1,39,46

Байдарка, пары, 500 м

1. Сюй Шисяо/Сунь Мэнъя (Китай) – 1,52,81
2. Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок (Украина) – 1,54,30
3. Слоан Маккензи/Кэти Винсент (Канада) – 1,54,36

Мужчины
Байдарка, пары, 500 м

1. Якоб Шопф/Мак Лемке (Германия) – 1,26,87
2. Бенче Надас/Шандор Тотка (Венгрия) – 1,27,15
3. Ян ван дер Вестхейсен/Том Грин (Австралия) – 1,27,29

Каноэ, одиночки, 1000 м

1. Мартин Фукса (Чехия) – 3.43,16
2. Исакиас Кейруш (Бразилия) – 3,44,33
3. Сергей Тарновский (Молдова) – 3,44,68

Велосипедный спорт
Мужчины
Спринт

1. Гарри Лоурейсен (Нидленд)
2. Мэтью Ричардсон (Австралия)
3. Джек Карлин (Великобритания)

Женщины
Мэдисон

1. Италия – 37
2. Великобритания – 31
3. Нидерланды – 28

Прыжки в воду
Женщины
Трамплин, 3 м

1. Чэнь Ивэнь (Китай) – 376,00
2. Мэддисон Кин (Австралия) – 343,10
3. Чан Янь (Китай) – 318,75

Футбол
Мужчины

1. Испания
2. Франция
3. Марокко

Хоккей на траве
Женщины

1. Нидерланды
2. Китай
3. Аргентина

Художественная гимнастика
Многоборье, индивидуальный

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 142,850
2. Боряна Калейн (Болгария) – 140,600
3. София Рафаэли (Италия) – 136,300

Парусный спорт
Мужчины
Кайсерфинг

1. Валентин Бонтус (Австрия)
2. Тони Водичек (Словакия)
3. Максимилиан Мэдер (Сингапур)

Спортивное скалолазание
Мужчины
Боулдеринг и сложность

1. Тоби Робертс (Великобритания) – 155,2
2. Сорато Анраку (Япония) – 145,4
3. Якоб Шуберт (Австрия) 139,6

Настольный теннис
Мужчины
Команда

1. Китай
2. Швеция
3. Франция

Тхэквондо
Мужчины
80 кг

1. Фирас Катусси (Тунис)
2. Мехран Барходари (Иран)
3. Симоне Алессио (Италия)/Эди Хрник (Дания)

Женщины
67 кг

1. Вивиана Мартон (Венгрия)
2. Александра Перишич (Сербия)
3. Кристина Тичу (США)/Сара Чаари (Бельгия)

Тяжелая атлетика
Мужчины
89 кг

1. Карлос Мэй Насар (Болгария) – 180+224 (ДР)=404 (ДР)
2. Еисон Лопес (Колумбия) – 180+210=390
3. Антонино Пиццолато (Италия) – 172+212=384

Женщины
71 кг

1. Оливия Ривс (США) – 117 (ОР)+145=262
2. Мари Лейвис Санчес (Колумбия) – 112+145=257
3. Анье Паола Паласиос (Эквадор) – 116+140=256

Борьба
Женская борьба
57 кг

1. Цугуми Сакураи (Япония)
2. Анастасия Ничита (Молдова)
3. Эллен Луис Марулис (США)/Кексинь Хонг (Китай)

Вольная борьба
57 кг

1. Рей Хигучу (Япония)
2. Спенсер Ричард Ли (США)
3. Аман Аман (Индия)/Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)

86 кг

1. Магомед Рамазанов (Болгария)
2. Хасан Язданичарати (Иран)
3. Аарон Маркел Брукс (США)/Даурен Куруглиев (Греция)

Брейкинг
Женщины

1. Ами (Япония)
2. Ничка (Литва)
3. Лю Синьцзы (Китай)

İdman.biz

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