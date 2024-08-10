Париж-2024: Альфонсо Домингес награжден - ФОТО - ВИДЕО

Альфонсо Домингес, занявший 2-е место на летних Олимпийских играх в Париже-2024, получил награду.

Как сообщает İdman.biz, боксеру, выступающему в весовой категории до 92 кг, была вручена серебряная медаль.

Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан), которому Альфонсо проиграл в финале Олимпиады, был награжден золотой медалью, а Эммануэль Рейес Пла (Испания) и Давлат Болтаев (Таджикистан) - бронзовыми.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на ледтних Олимпийских играх Париж-2024 пятую медаль.

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