Париж-2024: Альфонсо Домингес завоевал серебряную медаль - ФОТО

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес провел свой последний бой на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

İdman.biz сообщает, что наш спортсмен, выступающий в весе 92 кг., провел финальный поединок,

Одержав три победы подряд во французской столице, Альфонсо в решающем поединке встретился с Лазизбеком Муллоджоновым (Узбекистан). Домингес завершил Париж-2024 с серебряной медалью, поскольку бой завершился победой соперника со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28). Это была его вторая награда на Олимпийских играх. Наш боксер занял 3-е место в Токио-2020.

Отметим, что Альфонсо является золотым (2021 г.) и серебряным (2023 г.) призером чемпионатов мира.

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