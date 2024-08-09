Эльнур Мамедли: "Перед финалом мы с Хидаятом согласились, что в этой истории нет места серебру"

«Перед финалом с французом Габа мы еще раз поговорили обо всем с Хидаятом и оба согласились, что в этой истории нет места серебряной медали».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил олимпийский чемпион Пекина Эльнур Мамедли сайту Европейского Союза дзюдо (EJU), рассказав о триумфапьном выступлении Хидаята Гейдарова в Париже.

Портал подготовил статью, касающуюся победы азербайджанского спортсмена на Летних Играх.

«К настоящему времени уже широко известно, как Азербайджан ждал еще одну олимпийскую золотую медаль на протяжении 16 лет. Поэтому сенсационно, что команда празднует сразу две победы в дзюдо в Париже. Первым стал Хидаят Гейдаров в категории до 73 кг, чья история имеет особый элемент, учитывая связь с последним олимпийским чемпионом Эльнуром Мамедли.

Последний завоевал свой титул в той же категории в Пекине в 2008 году, и это была эмоциональная победа. Его жизнь изменилась в тот момент, и он знает все тонкости достижения этой цели. Учитывая такой богатый опыт, имело смысл вкладывать все свое время в своего протеже и помогать ему достичь вершины карьеры.

До приезда в Париж Гейдаров, возможно, имел лучшую подготовку и собирал титулы, как конфеты. Но Олимпийские игры, в отличие от других турниров, это иное давление, в конце концов, они проводятся раз в четыре года. Гейдаров знал это. Мамедли знал это, и вот как все произошло…»

Вот что вспоминает Мамедли:

«Этот день действительно был особенным с самого начала, потому что это были первые Олимпийские игры Хидаята. У нас была серьезная подготовка, и мы согласовали цель стать чемпионами Европы, мира и Олимпиады в этом году. Теперь мы можем сказать, что достигли своей цели. Это был трудный путь, но в то же время почетный.

29 июля, в день соревнований, мы как всегда проснулись рано утром. Он сказал: «Я стану чемпионом» с решимостью на лице. Я дал ему большую мотивацию, напомнил ему, что у нас нет ни одного спортсмена, выигравшего три титула подряд - чемпионат Европы, мира и Олимпиады. Сказал Гейдарову, что его имя будет вписано в историю Азербайджана после завоевания тройного титула».

Казалось, что эта мотивация сохранялась у Гейдарова на протяжении всех его предварительных раундов, когда он выигрывал своих сопернико, а в финале встретился с главной сенсацией дня - Жоаном-Бенжаменом Габа из Франции, занимавшим 35-е место в рейтинге.

«За этим достижением стоит множество людей, которые оказали свою поддержку. В частности, Президент нашей страны Ильхам Алиев, вице-президент Мехрибан Алиева, Министерство молодежи и спорта, Национальный Олимпийский Комитет, наша национальная федерация, медицинская команда, тренерская команда - все приложили все усилия для достижения этого выдающегося результата. После 16 лет в категории до 73 кг, в моей категории, у нас снова чемпион.

У меня такое ощущение, будто моя олимпийская золотая медаль обновилась, но, честно говоря, я даже могу сказать, что золотая медаль Хидаята мне дороже, чем собственная победа как спортсмена», - заключил Мамедли.

İdman.biz