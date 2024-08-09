Париж-2024: встреча в Олимпийском доме, посвященная победе наших спортсменов - ФОТО

В Олимпийском доме Азербайджана, действующем в Париже в рамках летних Олимпийских игр Париж-2024, состоялась встреча, посвященная победе наших спортсменов.

Как сообщает İdman.biz, наших спортсменов, завоевавших серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр, Гашима Магомедова и Хасрата Джафарова на встрече встретили аплодисментами. Участники мероприятия поздравили наших спортсменов с победой.

В мероприятии приняли участие члены олимпийской сборной Азербайджана, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, официальные представители многих международных организаций, различных стран, спортсмены, представляющие нашу страну на летних Олимпийских играх Париж-2024, и их тренеры, представители азербайджанской диаспоры и другие лица. В числе гостей также был филиппинский гимнаст Карлос Юло, завоевавший титул двукратного олимпийского чемпиона в Париже, который поделился впечатлениями от победы с азербайджанскими спортсменами.

В художественной части мероприятия молодой певец Мардан Кязимов исполнил различные азербайджанские песни.

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