Леброн Джеймс ответил на вопрос о своём будущем в сборной США

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс после победы в матче с Сербией (95:91) ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала

08 августа 2024, четверг. 23:00

США - Сербия - 95:91

США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо

Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«Мне 39 лет, это мой 22-й сезон. Я не знаю, сколько ещё у меня будет таких возможностей бороться за что-то важное и сколько ещё у меня будет таких важных матчей. Сегодня был очень важный матч», - приводит слова Джеймса Basket News.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

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