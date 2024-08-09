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Париж-2024: 25 комплектов медалей в 13-й день - ПОБЕДИТЕЛИ

Париж-2024
Новости
9 Августа 2024 09:32
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Париж-2024: 25 комплектов медалей в 13-й день - ПОБЕДИТЕЛИ

Еще 25 комплектов медалей нашли своих обладателей на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала очередную медаль.

Хасрат Джафаров (67 кг) завоевал бронзу по греко-римской борьбе. Определился победитель соревнований по плаванию на открытом воздухе на 10 км. Нидерландский пловец первым пересек финишную черту.

В боксе и тхэквондо объявлены победители в двух весовых категориях.

Плавание
Открытый воздух, 10 км

1. Шарон ван Ровендал (Нидерланды) – 2:03.34.2
2. Моеша Джонсон (Австралия) – +5,5
3. Джиневра Таддуччи (Италия) – +8,6

Прыжки в воду
Мужчины
Трамплин, 3 м

1. Сие Сии (Китай) – 543,60
2. Ван Зангян (Китай) – 530,20
3. Осман Оливера Ибарра (Мексика) – 500,40

Хоккей на траве
Мужчины

1. Нидерланды
2. Германия
3. Индия

Легкая атлетика
Женщины
Прыжки в длину

1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 7,10
2. Малайка Михомба (Германия) – 6,98
3. Жасмин Мур (США) – 6,96

Бег с препятствиями, 400 м

1. Сидни Маклахлин (США) – 50,37
2. Анна Кокнелл (США) – 51,87
3. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,15

Мужчины
Метание ядра

1. Аршад Надим (Пакистан) 92,97 (ОР)
2. Нирай Чопра (Индия) – 89,45
3. Андерсон Питерс (Гренада) – 88,54

Бег, 200 м

1. Летсил Тебого (Ботсвана) – 19,46
2. Кеннет Беднарек (США) – 19,62
3. Ноа Лайлс (США) – 19,70

Бег с препятствиями, 110 м

1. Грант Холлоуэй (США) – 12,99
2. Дэниел Робертс (США) – 13,09,085
3. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 13.09.088

Парусный спорт
Смешанный, 470

1. Лар Вадлау/Лукас Маер (Австрия)
2. Кейдзю Окада/Михо Ёсиоко (Япония)
3. Антон Дальберг/Ловиса Карлссон (Швеция)

Смешанный, Накра 17

1. Руджеро Тита/Катерина Марианна Банти (Италия) – 51
2. Матео Майдалини/Евгения Боско (Аргентина) – 67
3. Мика Уилкинсон/Эрика Доусон (Новая Зеландия) – 80

Спортивное скалолазание
Мужчины

1. Веддрик Леонарос (Индонезия)
2. У Пэн (Китай)
3. Сэм Уотсон (США)

Тхэквондо
68 кг
Мужчины

1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)
2. Заид Карим (Иордания)
3. Эдиваль Понтес (Бразилия) / Люн Юшуай (Китай)

Женщины
57 кг

1. Ким Ю Джин (Южная Корея)
2. Нахид Кияничаде (Иран)
3. Скайлар Парк (Канада)/Ализаде Кимия (Болгария)

Тяжелая атлетика
Мужчины
73 кг

1. Ризки Юниансия (Индонезия) – 155+199=354
2. Вирафон Вичума (Таиланд) – 158+198=346
3. Божидар Андреев (Болгария) – 154+190=344

Женщины
61 кг

1. Шифан Лу (Китай) - 107+134 =241
2. Мод Шарон – 106+130=236
3. Ко Синчунь – 105+130=235

Борьба
Женская борьба
53 кг

1. Акари Фудзинами (Япония)
2. Люсия Йепез Гусман (Эквадор)
3. Сяню Пан (Китай)/Хю Гён Чхве (КНДР)

Греко-римская борьба
77 кг

1. Саед Эсмаили Лейвеси (Иран)
2. Парвиз Насибов (Украина)
3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)/Луис Альберто Орта Санчес (Куба)

87 кг

1. Семен Новиков (Болгария)
2. Алиреза Мохмадипиани (Иран)
3. Ян Беленюк (Украина)/Турпал Али Бисултанов (Дания)

Канео
Мужчины

Канео, пары, 500 м

Канео, пары, 500 м
1. Лю Хао/Цзи Бо Вэнь (Китай) – 1,39,48
2. Габриэле Казадей/Карло Таккини (Италия) – 1.41.08
3. Хуан Антонин Морено/Диего Домингес (Испания) – 1,41,18

Байдарка, 500 м четырехместная лодка

1. Германия – 1.19.80
2. Австралия – 1.19.84
3. Испания – 20.1.05.

Женщины
Байдарка, 500 м четырехместная лодка

1. Новая Зеландия – 1.32.20
2. Германия – 1,32,62
3. Венгрия – 1.32,93

Велосипедный спорт
Женщины
Трек, Кейрин

1. Эллесса Эндрюс (Новая Зеландия)
2. Хетти ван де Вув (Нидерланды)
3. Эмма Финукейн (Великобритания)

Мужчины,
Трек, Омниум, очки

1. Бенжамен Тома (Франция) – 164
2. Юрий Лейтао (Португалия) – 153
3. Фабио дан ден Боссе (Бельгия) – 131

Бокс
Мужчины
51 кг

1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
2. Билал Беннама (Франция)
3. Даниэль Варела де Пина (Кабо-Верде)/Хуниор Алькантара (Доминиканская Республика)_

Женщины
54 кг

1. Юань Чанг (Китай)
2. Хатидже Акбаш (Турция)
3. Ае Им Дже (Южная Корея)/Чол-Ми Пан (КНДР)

İdman.biz

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