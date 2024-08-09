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Париж-2024: Мешвилдишвили в полуфинале, Байрамов попрощался с Олимпиадой - ФОТО - ВИДЕО

Париж-2024
Новости
9 Августа 2024 15:25
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Париж-2024: Мешвилдишвили в полуфинале, Байрамов попрощался с Олимпиадой - ФОТО - ВИДЕО

На Олимпиаде в Париже набирают ход соревнования по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на ковер выйдут два азербайджанских спортсмена - Туран Байрамов (74 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

В стартовом поединке Туран Байрамов (74 кг), выступающий на своих вторых Летних Играх, встретился с Черменом Валиевым (Албания). Хотя Байрамов и вел со счетом 3:0, в итоге он проиграл - 3:4. После того как Валиев тоже проиграл, наш спортсмен завершил свое выступление на Олимпиаде.

Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) противостоял Диаелдину Абдель-Мотталебу (Египет). Встреча завершилась победой нашего представителя, завоевавшего две бронзовые медали чемпионатов континента. Он победил со счетом 4:0. В четвертьфинале Мешвилдишвили встретился с Лхагвагэрэлом Мунхтуром (Монголия) и победил со счетом 12:2, выйдя в полуфинал.

Отметим, что Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Осман Нурмагомедов (86 кг) среди представителей нашей сборной по вольной борьбе, отправившихся в Париж в составе 6 спортсменов, попрощались с Олимпиадой. Гаджи Алиев (65 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) завтра выйдут на ковер.

İdman.biz

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