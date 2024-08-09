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Париж-2024: Группа выступила со вторым упражнением в многоборье - ФОТО - ВИДЕО

Париж-2024
Новости
9 Августа 2024 13:49
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Париж-2024: Группа выступила со вторым упражнением в многоборье - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня на Олимпиаде в Париже в борьбу вступили групповые команды.

Как передает İdman.biz, 14 групп проводят квалификацию многоборья за право попасть в финал.

Команда Азербайджана в составе Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Камиллы Алиевой начала выступление второй вслед за Китаем. Группа исполнила упражнение с пятью обручами, получив за него 33,850 балла. После выступления всех команд в первом виде, наша группа идет восьмой.

Затем гимнастки исполнили композицию с тремя лентами и двумя мячами. Удостоившись оценки 28,150, они набрали в сумме 62,000 и ждут завершения выступлений соперниц.

Отметим, что в финал многоборья попадут 10 команд.

İdman.biz

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